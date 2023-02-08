「辛普森家庭」提中國勞改營 港Disney+把整集刪了
迪士尼公司熱門卡通影集「辛普森家庭」（The Simpsons），去年10月播出「憤怒的麗莎」（One Angry Lisa）這集，內容提到大陸的「強迫勞動營」，路透查證後發現，該集已從香港Disney+串流服務中移除。
中央社引述路透報導，這集卡通自Disney+刪除的消息，是由英國「金融時報」（Financial Times）率先披露；目前無法確定這集內容自香港Disney+移除的時間，迪士尼未立即回覆置評要求。
在這集卡通中，美枝（Marge Simpson）在中國萬里長城的背景下上健身課時，教練跟她說：「請看看這壯觀的中國奇景：比特幣礦場、強迫勞動營，有兒童在裡面製造智慧型手機」。
人權團體與西方政府長期以來指控北京在新疆虐待主要為穆斯林的維吾爾族少數民族，包括在集中營使用強迫勞動，但中國否認境內有任何強迫勞動事件發生。
迪士尼2021年在香港首度推出Disney+串流服務時，曾因提到1989年天安門鎮壓事件移除「辛普森家庭」一集內容。
曾為英國殖民地的香港1997年回歸中國後，在經同意的「一國兩制」下享有特定自由，但香港民主運動人士說，北京近年來一直侵犯這些自由。北京與香港的政府都否認這項說法。
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