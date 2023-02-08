「辛普森家庭」提中國勞改營 港Disney+把整集刪了

迪士尼公司熱門卡通影集「辛普森家庭」中有一集提到中國的「強迫勞動營」，這集已從香港Disney+串流服務中移除。圖為台灣用戶畫面。（圖取自Disney+網頁）

迪士尼公司熱門卡通影集「辛普森家庭」（The Simpsons），去年10月播出「憤怒的麗莎」（One Angry Lisa）這集，內容提到大陸的「強迫勞動營」，路透查證後發現，該集已從香港Disney +串流服務中移除。

中央社引述路透報導，這集卡通自Disney+刪除的消息，是由英國「金融時報」（Financial Times）率先披露；目前無法確定這集內容自香港Disney+移除的時間，迪士尼未立即回覆置評要求。

在這集卡通中，美枝（Marge Simpson）在中國萬里長城的背景下上健身課時，教練跟她說：「請看看這壯觀的中國奇景：比特幣礦場、強迫勞動營，有兒童在裡面製造智慧型手機」。

人權團體與西方政府長期以來指控北京 在新疆虐待主要為穆斯林的維吾爾族少數民族，包括在集中營使用強迫勞動，但中國否認境內有任何強迫勞動事件發生。

迪士尼2021年在香港首度推出Disney+串流服務時，曾因提到1989年天安門鎮壓事件移除「辛普森家庭」一集內容。

曾為英國殖民地的香港1997年回歸中國後，在經同意的「一國兩制」下享有特定自由，但香港民主運動人士說，北京近年來一直侵犯這些自由。北京與香港的政府都否認這項說法。