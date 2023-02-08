中國防疫鬆綁 兩會續閉環 政協新人先上「雞精班」

大陸全國兩會下月在北京開幕，多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。圖為北京人民大會堂。（新華網）

中國全國兩會 下月在北京 開幕，隨著香港 與內地全面通關，不少人大政協都期望今年上京開會，毋須再閉環式管理，只在酒店及開會場地度過會期。不過多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。此外，全國政協辦公廳本月底將於深圳舉行「速成班」，向新任委員介紹全國政協歷史及職責。

全國政協14屆一次會議預計在3月4日召開、11日閉幕。由於今年是換屆年，約180名港人上月獲委任全國政協，當中包括多名新人，全國政協辦公廳本月底將於深圳舉行「雞精班」（意指精讀班、速成班），向新任委員介紹全國政協歷史及職責，例如提案、會議程序等。

據了解，全體港區委員將於3月2日乘坐包機，由香港直飛北京，翌日召開預備會議，這代表港區政協毋須如去年般先到深圳隔離一星期。至於會前是否需要在港集體做核酸檢測，有待全國政協辦公廳進一步通知。

至於港區人大政協最關心的閉環管理，消息表示，今年各駐地會繼續閉環，「溫提」政協自備必要生活及工作用品。有政協表示，雖然中國已大幅放寬防疫，但兩會雲集領導人，安全第一可以理解，而過去幾年已習慣了隔離，7日閉環只算小意思。

過往兩會閉幕後，不少港區人大政協選擇留在內地，打點公司業務或個人行程，今年隨著防疫大鬆綁，已撤銷有關限制，會議結束後可自行安排行程，不要求必須集體返程。