我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

中國防疫鬆綁 兩會續閉環 政協新人先上「雞精班」

香港新聞組／香港8日電
大陸全國兩會下月在北京開幕，多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。圖為北京人民大會堂。（新華網）
大陸全國兩會下月在北京開幕，多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。圖為北京人民大會堂。（新華網）

中國全國兩會下月在北京開幕，隨著香港與內地全面通關，不少人大政協都期望今年上京開會，毋須再閉環式管理，只在酒店及開會場地度過會期。不過多名全國政協委員已收到通知，今年兩會期間各駐地繼續實行閉環管理，人員不得出入。此外，全國政協辦公廳本月底將於深圳舉行「速成班」，向新任委員介紹全國政協歷史及職責。

全國政協14屆一次會議預計在3月4日召開、11日閉幕。由於今年是換屆年，約180名港人上月獲委任全國政協，當中包括多名新人，全國政協辦公廳本月底將於深圳舉行「雞精班」（意指精讀班、速成班），向新任委員介紹全國政協歷史及職責，例如提案、會議程序等。

據了解，全體港區委員將於3月2日乘坐包機，由香港直飛北京，翌日召開預備會議，這代表港區政協毋須如去年般先到深圳隔離一星期。至於會前是否需要在港集體做核酸檢測，有待全國政協辦公廳進一步通知。

至於港區人大政協最關心的閉環管理，消息表示，今年各駐地會繼續閉環，「溫提」政協自備必要生活及工作用品。有政協表示，雖然中國已大幅放寬防疫，但兩會雲集領導人，安全第一可以理解，而過去幾年已習慣了隔離，7日閉環只算小意思。

過往兩會閉幕後，不少港區人大政協選擇留在內地，打點公司業務或個人行程，今年隨著防疫大鬆綁，已撤銷有關限制，會議結束後可自行安排行程，不要求必須集體返程。

全國兩會 北京 香港

上一則

創立24年、曾擁30多分店 港餐廳「扒王之王」熄燈

下一則

「氣球不是美國的」中方表態堅決維權

延伸閱讀

中港全面通關首日 24萬人次出入境 一小時生活圈重啟

中港全面通關首日 24萬人次出入境 一小時生活圈重啟
中國兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」

中國兩會續閉環 香港政協新人要先上「速成班」
中國氣象局長因氣球案下台？早已升甘肅政協主席

中國氣象局長因氣球案下台？早已升甘肅政協主席
港6日起取消入境打過疫苗要求 與內地全面通關

港6日起取消入境打過疫苗要求 與內地全面通關

熱門新聞

中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
航拍的小島全貌。（取材自紅星新聞）

青島34歲女買日本70萬平方米小島 曬登島視頻衝上熱搜

2023-02-04 08:00
男醫師社交平台發女患者就診隱私照，已被暫停執業。（取材自新民晚報）

崑山男醫偷拍女患者私處照 還PO網喊「下班放浪形骸」

2023-02-03 10:00

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑