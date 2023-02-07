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港沙證交所簽備忘錄 探討金融科技合作

香港新聞組／香港7日電
香港特首李家超（左二）在沙烏地阿拉伯利雅德參觀THE LINE Experience展覽，了解未來城市NEOM的創新都市規畫。（中新社）
香港特首李家超（左二）在沙烏地阿拉伯利雅德參觀THE LINE Experience展覽，了解未來城市NEOM的創新都市規畫。（中新社）

香港特首李家超繼續在沙烏地阿拉伯的訪問行程，昨日他見證香港與沙烏地企業或機構展開合作，其中包括香港交易所及沙烏地交易所交換六份合作備忘錄或合作意向書，內容涵蓋金融、創新科技、商務、交通、能源等部分。

香港特首李家超（左）與沙烏地阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右）會...
香港特首李家超（左）與沙烏地阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih（右）會面。（中新社）

文匯報報導，有沙烏地商界期望，能夠將沙烏地的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。隨特首出訪的立法會議員尚海龍在接受越洋訪問時表示，這顯示沙烏地高度重視與香港的合作關係，亦顯示香港未來發展的前景相當廣泛。 

李家超昨日在沙烏地於香港投資論壇暨新春晚宴上致辭時表示，沙烏地在《2030年願景》推動下，成為海灣地區強大經濟體，外國直接投資亦正在不斷增長，而香港作為國際金融中心可以與沙烏地加強雙邊合作。「香港和沙烏地經過多輪富有成效的探討，以及我與沙烏地投資大臣會面後，將會啟動促進和保護投資協定（投資協定）的正式談判。」

他指投資協定及其談判將向兩地商界發出正面信息，有助加強投資者的信心和增加雙邊投資流動。

出席同一場合的沙烏地投資部大臣Khalid Al-Falih表示，沙烏地去年首三季經濟增速達到雙位數，當地同時定下2030年時吸引3.3萬億美元投資的目標，認為中國，尤其是香港可以起到重要推動作用。「沙烏地正轉型為全球供應鏈中心，對於中國和香港公司而言將會是很好機會，可以利用沙烏地作為一個平台。」

投資 香港 供應鏈

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