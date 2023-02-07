紀錄片惹議 香港名導張婉婷再道歉 網友促收回獎座

香港紀錄片「給十九歲的我」公映後引起社會討論，導演張婉婷（左）6日受訪，再一次向受影響者致歉，並表示電影已沒什麼機會再上映。（中通社資料照片）

香港 英華女 學校委託導演 張婉婷攝製的紀錄片「給十九歲的我」，被控嚴重違反「紀錄片拍攝道德」，未經全部當事學生同意即做公開放映，引爆輿論大譁。電影不但宣布暫停放映，要求香港電影評論學會取消給獎的聲浪也高漲。

鏡週刊報導，網友罵聲排山倒海爆發，指責張婉婷及拍攝團隊、學校欺騙學生，未保護好被拍攝者，不少觀眾自省「看這部片就像偷窺人家隱私般」。

另據明報報導，主角之一阿聆日前撰寫萬字文反對公映，令該片上映4天喊停。張婉婷昨再向阿聆致歉，稱希望她「開心番啲」。被問到會否考慮剪走阿聆相關片段，她表示已花3年剪片，「個洪荒之力真係好攞命（真的很要命）」，要跟學校及發行公司研究。對於現時版本未獲阿聆同意是否不太可能再公映，張回應「是」。「給」片另一主角「香港小姐」江冰瀅昨亦開腔，稱曾被團隊告知所有人已簽同意書，故她才簽署。私隱專員公署昨回應關注事件，已主動聯絡學校了解。

據報導，英華女學校校長關翰章昨稱，感謝外界關心，指校方及導演正在處理。私隱署稱，暫未接獲相關投訴或查詢。

報導稱，昨早在商台節目被問到阿聆未簽同意書仍公映的原因，張婉婷稱校方尊重其意願，先做包場，「反應好好，個個都覺她們可愛、勇敢，好欣賞她們的分享，覺得好正面」。她提及主角2011年簽署的同意書（開拍前的家長通告）已涵蓋公映，又稱曾聞阿聆父母和弟弟近日亦出席該片感恩大會，大家便以為阿聆已解心結。

報導指 ，張說對阿聆受的困擾感到非常不好意思，「我對不起她」，希望阿聆仍會記得十年積累的情，張稱，所有事情都要視乎「法、理、情」，強調學校不會以法律加諸於學生身上。

報導說，「香港小姐」江冰瀅亦發文指，製作團隊稱「所有人已簽名」，她才簽同意書。她認為若「給」嚴重影響阿聆，加上阿聆早已反對公映，製作團隊及校方則不應公映。

報導稱，港大原擬8日舉行講座，活動海報顯示嘉賓講者為導演張婉婷及主角之一阿佘，校方已發電郵宣布活動延期至另行通知。