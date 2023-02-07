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內地旅行團重臨香港 化妝品一箱箱買

香港新聞組／香港7日電
圖為尖沙咀海濱6日人來人往。（中通社）
圖為尖沙咀海濱6日人來人往。（中通社）

香港與內地昨日起全面通關，並恢復內地赴港澳旅行團。有旅行社握緊機會，在兩地全面通關首日組織旅行團訪港，有旅客指三年後再踏足香港的感覺又陌生又熟悉，有旅客指出現時通關政策方便，今次跟團到香港玩，為下一次「探路」。 

內地首發旅行團先到迪士尼樂園遊玩。（中新社）
內地首發旅行團先到迪士尼樂園遊玩。（中新社）

綜合大公報、文匯報報導，一行15人的旅行團昨日10時從廣州乘坐高鐵出發香港，首站來到迪士尼樂園。團友賴小姐帶同三歲女兒君君一同來到迪士尼。喜愛《冰雪奇緣》卡通電影的君君昨日更化身迪士尼公主，身穿優雅的公主服裝，與迪士尼小熊跳舞及玩耍，並合照留念。

次日是自由活動時間，香港西九龍文化區、昂坪水晶纜車等新旅遊景點都成為外地旅客的訪港主攻景點。內地旅客黃小姐稱：「四年沒來（香港），此刻心情很開心、激動。新開的香港故宮博物館和M+博物館都很吸引我。」另一名旅客林小姐表示：「很久沒有來香港，所以剛恢復全面通關後，迫不及待來香港玩，當然是想去買買買（消費）。」她表示，疫情期間最想念香港的美食文化。

旅議會預計，全面復常通關初期每日有約十團訪港，希望到五一黃金周時會顯著增加，回復到疫情前約三成水平。

此外，昨日以往熙來攘往的上水「藥房街」已大不如前，首日未見大批內地旅客「拖篋掃貨」。內地遊客黃小姐專程赴港幫朋友購買化妝品，她與朋友捧起一箱二箱，再將「戰利品」化整為零，塞入不同行李篋內，相當滿足。黃小姐表示，全面免檢疫通關後赴港次數亦會增加，計畫每周都會來「掃貨」。亦有在上水讀書的跨境學童，其家長到上水消費買日用品。

香港 迪士尼 疫情

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