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港人「救生艇計畫」 加拿大延長兩年

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

加拿大政府6日就繼續支援在加香港人的議題發表重要公告，延長「救生艇計畫」2年，截止申請日期延至2025年2月7日。加國擴大原本的計畫，在過去10年內畢業的香港人也符合資格。

綜合香港01、明報報導，加拿大移民部6日宣布，在過去10年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人，也符合申請開放式工作簽證的資格。申請人可與配偶和子女一起赴加拿大生活。

加拿大自2021年推出「救生艇計畫」吸引香港人移民，包括為港人設立新工作簽證計畫，為開放式工作簽證（Open Work Permit），當時只供在最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人申請，以取得有效期最長3年的工作簽證，原本的截止申請日期為2023年2月7日。

加方同樣在2021年推出2條供香港人導向永久居留的新途徑，其中1條是給予在加拿大有逾1年工作經驗、且在過去5年內從加國大專院校或外國同等院校畢業的香港居民申請，此意味讓持有開放式工作簽證的港人有導向永久居留的途徑。

據加方數據顯示，經不同移民路徑（不限於上述救生艇方案）提出移民申請的港人個案，由2016年的接近6000宗，升至2021年的逾2.9萬宗，在2022年，直至6月合共收到約1.8萬份申請。

工作簽證 香港 加拿大

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