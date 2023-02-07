中港全面通關首日 24萬人次出入境 一小時生活圈重啟

香港與內地6日全面通關，大批香港旅客早上從港鐵羅湖站進入羅湖口岸便捷過關，入境內地。 （中新社）

闊別三年多，香港 與內地終於在昨日實現全面免檢疫復常通關，疫情 前過境人次最多的羅湖口岸重開，逾百港人迫不及待搭港鐵首班車北上，口岸全日人潮如鯽，處處上演久別重逢的溫馨戲碼。有分隔四年的港深母女甫見面即相擁而泣，老邁母親含淚說：「終於等到（相見），真的不容易！」

文匯報報導，與首階段復常通關最大分別是今次無須預約及核酸檢測 ，隨時可起行，親友相見終於變得容易，故不少港人到深圳走走看看，或相約當地好友飲茶相聚，即日來回亦無妨，重拾昔日港深「一小時生活圈」。截至昨日晚上8時，累計超過24.3萬人次出入境，其中北上佔超過12.8萬人次，南下超過11.4萬人次。

暫停開放三年的羅湖口岸昨日清晨5 時55分已人聲鼎沸，大批市民搭乘首班車到達。由於口岸上午6時半才正式開放，口岸鐵閘聚集逾百人等待開啟。相隔兩年再回鄉的陳伯伯表示「等得好辛苦」，他計畫回鄉住上20多天，與家鄉親友飲茶。

到了入境處職員拉起鐵閘開關的歷史時刻，大批市民迫不及待跑進大堂，想奔往睽違三年的深圳。已完成翻新工程的羅湖口岸地方寬闊不少，令人耳目一新，過關手續與疫情前相若，最大分別是過關人士需要填寫電子健康申報表，部分長者未熟習，要職員協助完成，其餘流程也十分暢順。

由於全面復常通關北上南下都十分方便，港深重拾「一小時生活圈」，不少市民北上走走看看。鄭先生昨日到深圳與三年多未曾見面的親戚飲茶相聚，並打算在深圳玩幾日才回港，他說：「過關流程與疫情前一樣流暢，很快便過了關，香港關口以及內地關口做得很好。」

經過疫情摧殘，毗鄰羅湖口岸的羅湖商業城人氣不再。雖然有不少商戶復業，但個別樓層十室九空，但人流也今非昔比，有商戶慨嘆說：「記者多過客人！」直言畢竟「控關」三年，港人的消費模式已改變，部分人會轉向網購，商戶唯有轉型做服務業，例如美甲、按摩、度身訂做衣服等，希望慢慢恢復人流。

位於商業城的中國工商銀行和中國建設銀行也人來人往，不少港人辦理戶口「解凍」手續，有港人說：「我的回鄉證都過期，連帶銀行戶口都註銷了，所以來深圳的第一件事是恢復戶口，打算辦完就返香港。」