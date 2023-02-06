香港7成輪候公屋者 有意申請簡約公屋

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為解決香港 房屋問題及改善基層居住環境，港府早前提出在5年內興建3萬個「簡約公屋」，近日已公布相關細節。「簡約公屋」的選址、造價、單位大小，以至設備及配套等引起社會關注。工聯會日前進行網上問卷調查，訪問347名正輪候公屋的受訪者，尤其是劏房戶，了解他們申請「簡約公屋」的意向。

文匯報報導，工聯會多位立法會議員聯同地區人士昨日發布問卷調查結果，顯示有七成受訪者表示有意申請「簡約公屋」。議員建議港府在市區選覓更多合適興建「簡約公屋」的地段，以加強「簡約公屋」的吸引力，讓輪候公屋人士能夠及早離開不適切住房，破解香港的劏房困局。

接受訪問的347名正輪候公屋的市民，其中72%受訪者明確表示正居住於不適切居所、籠屋、劏房。受訪者家庭人數方面，三至四人家庭占比53.8%，五人以上家庭占比約一成，一至二人家庭則占35%。一般劏房面積僅有100呎，空間十分狹小，而租金 則有逾九成至少需要4000港元（約509.7美元）。

調查顯示，受訪者中有意申請「簡約公屋」人士占比高達七成。對於「簡約公屋」能夠吸引受訪者申請的原因，有70.6%受訪者選擇租金便宜，其次為改善居住環境，有64.6%受訪者選擇，有38%受訪者選擇不會被濫收水電費。立法會議員鄧家彪認為，這從側面反映了公屋輪候人士面對的租金壓力極其巨大，以及他們極為迫切渴望改善目前的居住環境，以及希望受到公平公正的對待，無需再被劏房業主濫收水電費。

不過，也有39%受訪者憂慮「簡約公屋」只能短期居留，反映了受訪者對自己能否在5年內如期上樓缺乏信心。鄧家彪表示，建議港府建立上樓退場銜接機制，承諾入住人士能夠如期上樓，並釐清相關退出機制，讓有意入住人士能夠及早妥善安排目前的租約。