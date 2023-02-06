「給十九歲的我」票房105萬美元 獲港評論學會最佳電影

「給十九歲的我」電影海報。（取材自臉書）

奪得香港電影 評論學會最佳電影獎的紀錄片「給十九歲的我」，原是想記錄香港英華女 學校2011/12學年、千禧年出生的中一生在「三代校舍」成長的歷程，但因工程延遲，她們在舊校、深水埗臨時校舍上學，來不及重返新校舍就畢業，拍攝時間也因而由原定的六年增加到十年。

明報報導，「給十九歲的我」去年8月於第46屆香港國際電影節舉行世界首映，9月起以優先場形式放映，上月取得第29屆「香港電影評論學會大獎」最佳電影獎。影片聚焦阿雀、阿佘、Madam、馬燕茹、阿聆和香港小姐六名女生的故事。

據報導，截至上月29日「給」的優先場票房逾750萬港元（約95.5萬美元），上映後累積票房逾830萬港元（約105.7萬美元）。導演張婉婷曾提及如何挑選拍攝對象，稱學生以「給十九歲的我」為題寫信，阿佘信中提到家庭情況，說不喜歡爸媽，但希望19歲時學懂孝順父母；張婉婷因其寫信內容，讓她直接入選；看中「香港小姐」是因為字跡，她的字寫於格子的左下角，令人對她的背景和性格產生好奇。

報導稱，張婉婷又稱，十年間幾個女生的改變每年也令她驚訝，她們經歷國教、佔中與反修例，被問及如何處理時，她說：「該處理就處理，有空間讓她們討論。正如校長說過一定要聽年輕人說話，她們最大問題是覺得人們不尊重她們，不聽她們說話」。她亦提到拍攝過程中遇到很多困難，其中包括反叛期的女學生鬧情緒說不再拍。她自言拍攝過程中成為這群女生的「樹窿」（聆聽者）。

報導指出，英華女學校上月底舉行「給」誓師大會，張稱票房收入會交給母校，盼籌錢建泳池。