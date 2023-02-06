中港全面通關 皇崗零時搶開閘 藥房總商會估生意增3成

香港與內地6日全面通關，當天香港大批旅客從羅湖口岸入境內地。（中通社）

香港 與內地今日開始全面恢復正常通關。凌晨零時，深圳皇崗口岸恢復24小時開放，並首次啟用臨時旅檢樓，迎接自2019年重建以來的第一批過關旅客；皇巴亦恢復24小時服務，數十人昨晚在新田交通交匯處趕搭頭班車過關。

文匯報報導，全面通關後，港九藥房總商會副會長劉愛國預期可帶動藥房生意有三成增長，但指出由於部分受內地旅客歡迎的藥物目前供應不足，加上內地疫情 趨向穩定，對必理痛等退燒藥、咳藥等需求較之前減退，相信生意額短期內暫未能回復疫情前的水平。

作為深港之間唯一一個客貨運均實行24小時通關的陸路口岸落馬洲／皇崗口岸，今日零時起全面恢復旅檢通關。昨晚23時許，皇崗口岸周邊的施工圍牆上貼著歡迎標語，並提前布置好心願牆以及為旅客準備的小禮品。零時一到，在皇崗口岸臨時旅檢場地入境大廳，一字排開的5條人工通道、15條快捷通道悉數開啟，出入境旅客查驗在人均不到1分鐘的驗放中順利完成。

丁先生是香港人，在廈門工作。得知深港口岸全面復常通關後，他在昨日下午從廈門坐動車趕到深圳福田，連夜經皇崗口岸返回香港。「今天是第一天不需要做核檢就可以通關，特意選了這個時候」。他表示，感覺很激動。

羅湖口岸昨續有工人整飾場地做最後準備；附近有找換店三年來首次開門，負責人展望通關初期人流比以前少，稱能有疫情兩成已算不錯。

此外，名店林立的尖沙咀廣東道一帶昨天內地旅客明顯較往日增加，當中以個人遊旅客為主，記者不時見到拖行李箱者在附近彩妝店、藥房等採購，更有旅客直奔奢侈品店舖，收穫頗豐。可以預期，香港各購物區將重現昔日的繁華光景。