公映掀爭議 香港導演張婉婷電影「給十九歲的我」停映

香港導演張婉婷受英華女學校委託攝製的紀錄片「給十九歲的我」，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，張婉婷5日宣布暫停公映，稱「人緊要過電影」。（中通社資料照片）

由香港英華女 學校委託導演 張婉婷攝製、歷時十年追蹤該校六名女生成長的紀錄片「給十九歲的我」，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，電影 於2日正式公映，張婉婷昨宣布，今天起暫停公映，稱「人緊要過電影」，身為導演責無旁貸，並向主角、學生、團隊等人致歉，並表示學生家長2012年簽署的同意書，已包含同意在戲院放映。

張婉婷道歉：責無旁貸

明報報導，事件緣於從未現身公開宣傳的主角之一阿聆在「明周文化」撰寫萬字文前日刊出，她稱由始至終不同意以任何形式公開放映，曾與校方反映訴求無果，指校方與製作團隊無尊重意願；受訪片段出現在紀錄片的港隊單車運動員李慧詩昨日稱是「被通知」成為電影一部分。

據報導，英華女學校昨稱，鑑於「給」公映帶來負面影響，除了會繼續關心受影響同學，亦與張婉婷及校董會達成共識決定今起暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適處理方法。前校長李石玉如向校友發信稱，作為紀錄片計畫發起人「責無旁貸」，「為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，我深感抱歉」。

報導指，張婉婷稱開拍前各方已簽同意書，當時雖未知能否公映，但指首份同意書已包括可在戲院或不同媒體公映，「中間可能是有些理解落差」，又指紀錄片收入用作學校籌款。她說，當片中女生中五、中六時，她曾向她們提及有發行商有興趣發行該片，當時阿聆在場，有另一女生得悉該片將上映時要求退出，阿聆有勸說該女生，稱已簽同意書。公映前曾辦不少包場放映和參加電影節，阿聆父母及弟弟有出席其中一場，故張理解為對於公映「她（阿聆）OK」。

李慧詩被出鏡：不尊重

報導稱，紀錄片出現李慧詩2016年訪問片段。李昨在臉書表示，自己是「被通知」成為電影一部分，當年已覺得張婉婷訪問內容奇怪，她說因片段由張擁有，放映無犯法，「是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」

「給十九歲的我」事件簿 製表：香港新聞組

報導指出，阿聆說，曾掙扎應否公開事件，如今公開是因忍耐已到臨界點，校方曾說電影正評多，若她公開事件所受的傷害可能更大，但上周陸續出現質疑電影有倫理問題的討論，為她帶來鼓勵。