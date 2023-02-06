我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

公映掀爭議 香港導演張婉婷電影「給十九歲的我」停映

香港新聞組／香港6日電
香港導演張婉婷受英華女學校委託攝製的紀錄片「給十九歲的我」，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，張婉婷5日宣布暫停公映，稱「人緊要過電影」。（中通社資料照片）
香港導演張婉婷受英華女學校委託攝製的紀錄片「給十九歲的我」，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，張婉婷5日宣布暫停公映，稱「人緊要過電影」。（中通社資料照片）

由香港英華女學校委託導演張婉婷攝製、歷時十年追蹤該校六名女生成長的紀錄片「給十九歲的我」，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，電影於2日正式公映，張婉婷昨宣布，今天起暫停公映，稱「人緊要過電影」，身為導演責無旁貸，並向主角、學生、團隊等人致歉，並表示學生家長2012年簽署的同意書，已包含同意在戲院放映。

張婉婷道歉：責無旁貸

明報報導，事件緣於從未現身公開宣傳的主角之一阿聆在「明周文化」撰寫萬字文前日刊出，她稱由始至終不同意以任何形式公開放映，曾與校方反映訴求無果，指校方與製作團隊無尊重意願；受訪片段出現在紀錄片的港隊單車運動員李慧詩昨日稱是「被通知」成為電影一部分。

據報導，英華女學校昨稱，鑑於「給」公映帶來負面影響，除了會繼續關心受影響同學，亦與張婉婷及校董會達成共識決定今起暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適處理方法。前校長李石玉如向校友發信稱，作為紀錄片計畫發起人「責無旁貸」，「為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，我深感抱歉」。

報導指，張婉婷稱開拍前各方已簽同意書，當時雖未知能否公映，但指首份同意書已包括可在戲院或不同媒體公映，「中間可能是有些理解落差」，又指紀錄片收入用作學校籌款。她說，當片中女生中五、中六時，她曾向她們提及有發行商有興趣發行該片，當時阿聆在場，有另一女生得悉該片將上映時要求退出，阿聆有勸說該女生，稱已簽同意書。公映前曾辦不少包場放映和參加電影節，阿聆父母及弟弟有出席其中一場，故張理解為對於公映「她（阿聆）OK」。

李慧詩被出鏡：不尊重

報導稱，紀錄片出現李慧詩2016年訪問片段。李昨在臉書表示，自己是「被通知」成為電影一部分，當年已覺得張婉婷訪問內容奇怪，她說因片段由張擁有，放映無犯法，「是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」

「給十九歲的我」事件簿 製表：香港新聞組
「給十九歲的我」事件簿 製表：香港新聞組

報導指出，阿聆說，曾掙扎應否公開事件，如今公開是因忍耐已到臨界點，校方曾說電影正評多，若她公開事件所受的傷害可能更大，但上周陸續出現質疑電影有倫理問題的討論，為她帶來鼓勵。

電影 華女 導演

上一則

反對建垃圾場 武漢千人抗議 遭警方強力清場

下一則

催生再推新招 輔助生殖技術將納醫保 網嘲諷：不如去娘娘廟拴娃娃

延伸閱讀

郭富城、梁朝偉「風再起時」飆演技 互讚合作很享受

郭富城、梁朝偉「風再起時」飆演技 互讚合作很享受
吳京兒子現身挺爸新片 劉德華秒變慈父摸小臉蛋

吳京兒子現身挺爸新片 劉德華秒變慈父摸小臉蛋
李安父子再聯手 「李小龍」不玩高科技

李安父子再聯手 「李小龍」不玩高科技
娛樂／閃電俠迎結局 電視、電影輪番上陣

娛樂／閃電俠迎結局 電視、電影輪番上陣

熱門新聞

胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
在加油工收取加油費時，一雙手從奔馳車後排將數百元從窗戶遞出，錢落在地上。（視頻截圖）

奔馳加油錢扔地上 員工含淚撿起 車主疑英雄聯盟解說孫亞龍

2023-01-30 08:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光