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赴港旅客量 估18月或兩年才能回到疫前水平

香港新聞組／香港5日電
香港自2月6日起全面通關，港府預估至少18個月甚至兩年，才能回到疫情前的旅客量。（中新社）
香港自2月6日起全面通關，港府預估至少18個月甚至兩年，才能回到疫情前的旅客量。（中新社）

香港政府日前宣布，向全球各地旅客派發合共50萬張機票，機管局行政總裁林天福表示，對過去幾日的整體反應感到非常鼓舞，預期對加快復甦有正面作用。

林天福表示，如果按照英國倫敦和新加坡機場的復甦情況估計，旅客量需要至少18個月甚至兩年，才能回到疫情前水平。

此外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，宏觀來說，香港與世界很多地方或競爭城市比較，香港是相對遲向旅客重新通關或開放，認為更出力吸引旅客是好的策略。

楊潤雄說，2018、2019年是香港遊客量最高時間，每年訪港旅客量有約6000萬，當中內地旅客占5000多萬，何時可回復到有關水平，要視乎未來發展，暫時難以評估。他說參考外地經驗，當放寬入境限制後，旅客量需時一年才回復約七成。而旅客會考慮景點、時間安排、消費和匯率成本、以及該目的地的安全和方便程度，決定是否到訪。

楊潤雄又說，希望香港郵輪業可蓬勃發展，暫時已確定今年有超過80個航線會來港，大部分是途經性質。香港會多向郵輪公司宣傳景點，帶領香港旅行社到世界不同展覽，以連結生意，亦期望透過提供費用優惠，以吸引航線來港。

他又說，早前聯同行政長官與旅遊業界見面，有業內人士反映希望有懂得相關語言的導遊接待東南亞旅行團，但招聘上有困難。他說，既然有特別語言能力要求，當局會考慮為他們輸入勞工，強調會按實際需要，個別考慮。

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