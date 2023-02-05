香港仔街市翻新工程將完成 142攤檔3月底重開

香港食環署表示，香港仔街市翻新工程快將完成，預計可於下月底重開。（取材自香港電台）

香港 仔街市翻新工程快將完成，預計可於下月底重開。食環署表示，翻新後街市將提供142個攤檔，選擇留場的原有租戶可參加6日舉行的圍內競投，以優惠的競投底價競投翻新後的攤檔，並在租金 及冷氣費方面享有特惠安排。圍內競投後餘下的攤檔將於2月中旬供合資格人士作公開競投，詳情稍後公布。

香港電台報導，全面翻新後的香港仔街市仍然有合共四層，街市內所有通道均比以前寬闊，並增設兩部暢通易達升降機和兩部貨物升降機，提升街市的暢通易達度。街市亦設有公眾座椅、育嬰室、母乳餵哺室，增加洗手間數目和提升無障礙設施。

其他首次見於公眾街市的優化設施包括一間有空調的獨立儲存室，專門用來暫存在清晨時分送達街市的豬隻屠體，以保持衛生。配合環保及回收工作，街市內設有「綠在區區」、「回收便利點」，以及專門處理回收棄置發泡膠箱的新設施。

另一特色是街市二樓扶手梯大堂內設有一個多用途空間，以舉辦不同的街市推廣和節慶活動，以及提供各種資訊，務求令街市發揮更大的社會功能，成爲居民聚腳的地方。

香港仔街市是街市現代化計畫的首個重點項目，署方正全力推展現代化計畫下其他全面翻新或重建項目，包括荔灣、牛頭角、九龍城、楊屋道及北葵涌街市。