全面通關 港旅業迎百萬內地客 急招老手回巢

香港6日全面通關，旅遊業界摩拳擦掌，準備迎接久違的內地赴港團；圖為北區公園舉行的新界東元宵綵燈展，以「春意盎然─花開・鯉躍・兔動」為主題。（取材自港府新聞處）

與內地由6日起全面通關，所有口岸全部開通，不論北上或南下均免核酸檢測、免預約通關名額，高鐵撤銷可供發售車票的數量限制，兩地跨境旅遊更便利，預料赴港的內地客尤其是「自由行」將大增。已有不少內地旅客率先訪港，有旅客表示，「你好，香港 ！」活動如果可以更實惠，提高優惠金額，並可直接用於飲食和購物消費上，將會更加吸引。

綜合大公報、香港電台等港媒報導，有旅行社搶飲「頭啖湯」於6日出團，經首次開通客運通關服務的香園圍／蓮塘口岸前往惠州，報團反應熱烈，火速爆滿，需再加團。

有網友爆料，深圳、上海明日將同步恢復赴港通行證自助簽注機服務，現場即時領證，比目前通過櫃枱人工辦理快五至七個工作天；辦證程序加快後，預料赴港的內地客尤其是「自由行」旅客將大幅增長。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，近期在亞洲地區進行調查發現，香港是他們最想外遊的前五個地點之一，目前內地已有100萬人簽證準備訪港，他預料明日全面通關後，會有更多內地遊客赴港，對香港旅遊前景感樂觀。

特首李家超認為，早前首階段通關後，每天過境人數平均，相信全面通關初期，應不會出現「一窩蜂」擔心過不到關的羊群心理，運輸業界將有空間逐步恢復運力。

旅遊業議會主席徐王美倫說，過去三年疫情 期間，旅遊業已流失逾三成人手，但仍有部分昔日從業員對旅遊行 業非常熱中及有興趣「回巢」，業界將向他們招手，同時培育新人才，未來或考慮引入越南等地的人手。

香港6日全面通關，旅遊業界摩拳擦掌，準備迎接久違的內地赴港團；圖為港府於多地舉行元宵綵燈展。（取材自港府新聞處）

大航假期集團市場部陳小姐4日表示，香港與內地上月初實施首階段通關時，公司已配合開通口岸、交通工具設計旅遊路線，反應不俗。日前港府再公布全面通關好消息，旅行社接到的電話查詢外遊數字急升三、四倍。由6日起，平均一天約有10團北上的旅行團，因受限於人力資源短缺、交通配套等，未達疫情前水平。

陳小姐表示，日前該公司在社交網站上宣傳經香園圍／蓮塘口岸到惠州的兩天一夜旅行團，公布後即陸續接獲電話查詢，兩小時後更極速「爆滿」。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，在2018、2019年訪港旅客量最多的時候，內地遊客大約有5000多萬，隨著全面通關，相信訪港旅客人數會逐步提升。

香港與內地將於2月6日全面通關，廣深港高鐵售票數量將不再設限，各相關單位正積極協調何時重開長途站點，希望可以盡快逐步有序地重啟長途服務。（中通社）

此外，運輸及物流局局長林世雄表示，隨着6日起全面開放通關，局方、港鐵和內地相關單位一致同意由當日起，撤銷高鐵可供發售車票的數量限制。他說，知道外界關注何時重開長途站點，相關部門正積極協調