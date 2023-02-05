李家超訪中東兩國 推香港3優勢爭商機

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超4日率特區代表團出訪沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國。他出行前回覆港媒專訪時指出，香港主要有3個具優勢的產業，包括金融服務、商業及專業服務、科技初創等，都可在兩國覓得無窮機遇。

大公、文匯報報導，李家超透露，此行目的是加強香港與沙烏地和阿拉伯聯合大公國於貿易、投資 和文化等領域的聯繫，為香港爭取龐大商機。會在當地出席商貿及文化推廣活動，與當地高層官員及商界人士會面，介紹香港重返國際舞台中心，與世界再度無縫連接，可全力發揮「背靠祖國，聯通世界」優勢，擔當連接國家與世界的橋梁。

在金融方面，李家超表示，香港作為全球最大離岸人民幣中心，可為投資者提供更多元化渠道，投資他們在交易中獲取的人民幣；香港與內地資本市場互聯互通，可以幫助投資者更直接投資內地股市；香港本身也是全球其中一個企業首選上市地；香港是亞洲首屈一指的基金管理樞紐，也是亞洲第一大綠色債券 發行地，正好配合中東多國推動綠色和可持績發展的需要；香港的法律、監管和稅務框架，都能夠支持伊斯蘭債券發行。

在商業及專業服務方面，李家超指，香港的建築、工程、建造專業，以及機場、港口、鐵路和電訊網路的管理專業，一直活躍參與全球各地的大型基建項目，當中不少更是位於中東。法律服務方面，香港是國家境內唯一實行普通法的司法管轄區，也是全球三甲的仲裁中心。審計、稅務、管理顧問等商業相關的專業服務，俱為香港的強項。

在創新科技方面，李家超提到，創新科技是全球各國的必爭之地，香港具有科研和人才優勢，是亞洲唯一擁有五間全球百強大學的城市；香港所在的粵港澳大灣區雲集大量優秀初創企業，香港本地已孕育超過10家創科「獨角獸」企業，不少從事生物科技、金融科技及人工智能的初創企業，可助力貢獻中東國家達成其願景。