港富豪劉鑾雄拍賣76個愛馬仕包 蘇富比：亞洲史上最大

香港富豪劉鑾雄近期與蘇富比拍賣公司合作，將其所收藏的77個名牌包在蘇富比專場拍賣，總價值高達1630萬港幣。（取材自微博）

香港富豪、被譽為愛馬仕（Hermès）世界級藏家的劉鑾雄，近期與蘇富比拍賣 公司合作，將其所收藏的77個名牌包在蘇富比專場拍賣，包括76個愛馬仕和1個香奈兒，總價值高達1630萬港幣（約208萬美元）。按照蘇富比的說法，此次是亞洲史上最大型單一藏家名牌包拍賣。

這場拍賣活動共分兩部分，年初1月30日至2月9日的拍賣是整個系列拍賣的第一部分，第二部分將於今年7月舉行。從蘇富比給出的估價來看，最昂貴的是200萬港幣的鑽石白金扣鱷魚皮包。

據財新網等媒體報導，劉鑾雄從27歲涉足收藏，迄今已超45年，包括藝術品、古董、珠寶鑽石等。不過，他對愛馬仕包情有獨鍾，曾自曝擁有超過1000個。這次他拿出的藏品中，就包括極其稀有的金屬凱莉包，到6款不同顏色和尺寸的鑽石鉑金包等，皆為過去二十年手袋史上的重要限量版。

過去以狙擊手姿態馳騁於香港股市的劉鑾雄，自1985年迅速崛起，後來發展成為擁有多家上市公司的綜合性大集團，業務擴及地產、傳媒、建築及製造業等方面。他在2022年富比士香港富豪榜中排名第六，排名時資產淨值約137億港幣。

不過，這位上世紀80年代名震香江的「股壇狙擊手」，在大陸更為人知的身份是「許家印好友」和他對中國恒大 的投資 ，

據報導，由劉鑾雄實際控制的地產和證券投資公司華人置業曾砸下重金買入恒大股票，在恒大陷入債務危機後，據華人置業2022年1月7日的公告，已因恒大投資虧損約78.7億港幣，按當時公允值變動計算的未變現虧損為30.5億港幣。

這兩年劉鑾雄一直在拍賣一些私人的收藏，之前賣掉一些古董、名畫、名酒等，這次他又賣掉了77個奢侈品包包。光是這兩年劉鑾雄拍賣總收入估計就有幾十億港幣。

有人就說劉鑾雄賣掉這些收藏，也是為了回籠資金。不過也有人認為，劉鑾雄實力雄厚，應該不需要如此。

劉鑾雄對此的解釋是有些收藏已經很少欣賞了，於是就把這部分拿出來拍賣。實際上，劉鑾雄的收藏帝國龐大，而且有不少名貴的頂級藏品，更多收藏暫時還沒拿出來。

據報導，劉鑾雄除了投資恒大外，他私人名下還有不少物業在香港、倫敦等城市收租，每年應該也有好幾億港幣的租金收入，另外他應該還持有大量的股票、債券等資產，每年應該也有不少的分紅。

劉鑾雄名下除了地產、股票、債券等資產外，他還有大量的收藏。有人估計，劉鑾雄個人總身家至少在一千億港幣以上，所以投資恒大的損失對他來說，問題不大。這些收藏才是劉鑾雄被低估的資產。之前有記者問劉鑾雄，你名下的收藏值不值200億。劉鑾雄第一個方便不是回答值不值，而是反問是港幣還美元。記者說是港幣之後，劉鑾雄立刻回答當然不止了。