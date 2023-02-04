看好通關 港PMI五個月來首擴張 升越50榮枯線

香港1月採購經理指數（PMI）升至51.2，是自去年8月以來首次扭轉收縮，重返50以上的擴張區間，預示香港經濟出現轉機。（中新社）

內地及香港 昨日宣布2月6日起恢復全面通關，消息令人振奮。隨著近月香港及內地持續優化防疫 政策，香港營商環境見改善，最新的今年1月史坦普全球香港特區採購經理指數（PMI）按月升1.6，至51.2，升越50榮枯線，是自2022年8月以來首次重返擴張區間。

文匯報報導，展望未來，市場人士指出，隨著內地與香港恢復全面通關，香港未來數月營商環境將會持續改善，經濟復甦加快，香港PMI仍有上行空間。

據史坦普全球昨公布，內地與香港有序放寬防疫政策，帶動港企訂單需求於今年1月重拾增長，香港PMI由去年12月的49.6回升至51.2，升越50榮枯線，升幅創去年7月以來最佳，PMI也是自2022年8月以來首次增長。出口貿易方面，計及從內地新接的訂單，都重見起色。由於需求回勇，企業於1月再度增產，擴張步伐穩健，因此積壓工作量在年初由負轉正，情況與先前5個月迥然不同。企業憧憬未來經濟向好，經營信心衝至歷史新高。

調查指，為配合訂單增長、預期銷情進一步暢旺，業者於1月更積極採購，其庫存水平也因而提高。1月訂單與產量增長，惠及就業 水平向上，升幅雖然溫和，但卻是去年6月以來最佳。隨著防疫措施及出入境限制放寬，供應商的供貨表現進一步好轉。目前，交貨期已連續三個月縮短，改善幅度為2021年4月以來最佳。

史坦普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，內地與香港優化防疫限制之後，都在新一年伊始提振了增長，因此最新的香港 PMI預示經濟出現良好的轉機。市場對香港商品及服務的需求明顯回升，推動了私營企業擴張業務、積極採購，以及增聘人手。經營信心飆至歷史新高，進一步勾勒了業者對近期業績好轉的預期。

有經濟師亦估計，香港跟內地全面通關後，將帶動香港投資信心及主要經濟活動復甦。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦表示，隨著香港跟內地即將全面恢復免檢疫通關，相信香港主要的經濟活動，包括訪港旅遊業、零售業以及進出口行業都能夠受惠。其中，由於旅客一向占香港約30%至40%的零售比重，訪港旅遊業料可推動今年香港零售銷售表現有雙位數增長，令今年香港經濟表現反彈。