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跟進香港 澳門送12萬張機票 加碼過夜補助

記者葉文義／香港4日電
澳門旅遊局局長文綺華表示，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票。（取材自新華網）
澳門旅遊局局長文綺華表示，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票。（取材自新華網）

香港計畫大手筆派發50萬張免費機票以推動香港旅遊經濟後，澳門馬上宣布跟進。澳門日報3日報導，澳門旅遊局局長文綺華預計，今年澳門政府推出的機票優惠專案可向中國大陸、台灣及海外送出12萬張機票，同時還加碼推出「旅遊資助計畫」。

文綺華表示，「旅遊資助計畫」的基礎是要求旅客在澳過夜住宿，希望延長旅客或團客留澳時間。

具體來說，澳門將資助廣東省赴澳過夜的旅行團每人每晚150元（澳門元，下同，約18.5美元），兩晚300元；廣東以外省份的旅行團每人每晚250元，超過兩晚則資助每人400元。

澳門經濟財政司司長李偉農表示，正月十五至「五一」假期相對是旅遊淡季，相信恢復團客對旅遊市場有一定幫助。此次復團不僅是四省一市，而是中國大陸全部地區。澳門旅遊局除了開拓中國大陸客源，亦會向海外推出旅遊優惠措施。

今年1月8日實施免核酸檢測通關，當日旅客已近4萬人次，較去年日均增加超過154%。中國大陸七天（1月21日至27日）的春節黃金周假期，據初步統計，總入境澳門旅客45.1萬人次，與去年春節黃金周比較，大幅上升297%。酒店平均入住率也相當理想，春節黃金周澳門酒店平均入住率超過85%，較去年春節上升22個百分點。

澳門 香港 檢測

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