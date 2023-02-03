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香港迪士尼招兵600 3000人爭搶 一度出現人龍

香港新聞組／香港3日電
香港迪士尼2日舉辦大規模招聘會，全日約有3000人應徵。（中新社）
香港迪士尼2日舉辦大規模招聘會，全日約有3000人應徵。（中新社）

香港強勢回歸國際旅遊舞台，內地訪港遊客亦逐漸增加，香港迪士尼昨日舉辦全球迪士尼樂園之中最大規模的招聘會「迪士尼創夢家開放日」，提供600個全職及兼職空缺，涵蓋樂園及酒店前線職位，全日約有3000人應徵。有應徵者表示，自小的夢想是進入迪士尼樂園工作，「能成功進入最重要，薪酬福利都是其次！」

綜合明報、文匯報報導，昨午12時半，職業博覽及招聘中心一度出現人龍，數十人排隊等候面試，另有近百人正填表及面試。有就讀幼兒教育的大學生憂慮幼教行業前景，到場應徵全職娛樂款待專員。

香港迪士尼招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，預計通關後入境旅客量會逐步增加，迪士尼今年會推出更多節目，包括下半年有新園區開幕，樂園需增加人手提供更好服務，故舉行招聘會冀增聘600名員工，職位涵蓋主題樂園賓客服務、酒店、餐廳、商店、維修、保安、清潔等，以基層職位為主。

香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，今次招聘規模之大是世界首次，無須工作經驗的初級職位，起薪介乎1.5萬至2萬港元（約1912至2550美元），兼職時薪73港元（約9.3美元）起，本次招聘職位的起薪點較2019年疫前提高約15%。

除了以較高薪酬吸引應徵者之外，福利方面亦進行提升，鄭家濂表示：「全職員工有三個星期的全薪親子假及三個星期的全薪育兒假，進入迪士尼樂園也是免費的，還有培訓、交通等津貼。」根據招聘資料，合資格家屬也享有免費進入樂園遊玩的福利。

樂園行政總裁莫偉庭稱，香港迪士尼是疫後香港旅遊業復常的重要支柱之一，形容工作人員是為賓客「創造奇妙時刻」的關鍵，今次招聘是嶄新機會，讓樂園接觸有潛質人才。

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