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港送66萬張機票 收益估9.5億美元 下月上路為期6個月

香港新聞組／香港3日電
「你好，香港！」活動啟動，李家超稱稱這是「世界上最大的歡迎禮物」，港府推出多措施吸引旅客赴港；圖為世界聞名的維港夜景。 （中新社）
「你好，香港！」活動啟動，李家超稱稱這是「世界上最大的歡迎禮物」，港府推出多措施吸引旅客赴港；圖為世界聞名的維港夜景。 （中新社）

香港特首李家超2日主持大型宣傳活動「你好，香港！」啟動禮，下月起免費發送50萬張機票給海內外旅客，為期六個月，料可吸引150萬人次赴港旅遊；今年夏季向大灣區及香港居民各贈送8萬張機票，鼓勵旅客多使用香港機場。李家超稱，這是「世界上最大的歡迎禮物」，並表示香港已經「重返國際舞台中心」。但香港昨天公布的方案並未明確提及台灣。

綜合中新社、大公報報導，在啟動禮後的記者會上，香港財政司長陳茂波表示，香港透過舉辦「你好，香港！」啟動禮，正式向全球各地的朋友宣告「香港已經回來了」，將會全力、全方位展示及推廣香港經濟的新亮點、文化的新視野、旅遊的新體驗，歡迎海內外的朋友到香港「行街買嘢（逛街購物）、品嘗美食」。

來源：YouTube

關於免費機票的發放情況，香港機場管理局行政總裁林天福表示，免費機票計畫將於3月1日開始，在6個月內，分階段透過香港國泰航空、香港快運及香港航空等航空公司通過不同方式送出，預計將可為香港帶來至少150萬入境旅客。有學者及旅遊業人士分析認為，香港派免費機票屬於「大手筆」，估計為香港帶來旅遊收益達75億港元（約9.5億美元）。

2021年港府也曾以鼓勵施打疫苗名義送出6萬張機票，這次以抽獎、遊戲、買一送一等形式贈送，首階段瞄準東南亞市場，包括泰國、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞等，4月會轉往中國大陸，5月則是東北亞及其他地區。

此外，自2日下午起，旅發局將聯同全港逾1萬6000間商舖，在4個口岸提供100萬份「香港有禮」消費優惠券，每份價值最少100港元（約12.7美元），可供旅客兌換禮品或者消費。旅發局邀請商界領袖、KOL、超級香港迷等拍攝短片，一起說好香港故事。

至於機票成本，機管局行政總裁林天福稱，航空公司基本是「半賣半送」。據立法會文件，50萬張機票早於2020年買入，連同支援航空相關服務的措施，涉及約20億港元，由機管局出資。

遊港旅客2日在尖沙咀香港旅遊發展局遊客接待站，領取消費優惠券。（中新社）
遊港旅客2日在尖沙咀香港旅遊發展局遊客接待站，領取消費優惠券。（中新社）
「你好，香港！」活動啟動，李家超稱稱這是「世界上最大的歡迎禮物」，港府推出多措施...
「你好，香港！」活動啟動，李家超稱稱這是「世界上最大的歡迎禮物」，港府推出多措施吸引旅客赴港；圖為海洋公園。（中新社）
你好，香港！各項優惠詳情 資料來源：香港旅遊發展局
你好，香港！各項優惠詳情 資料來源：香港旅遊發展局

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