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香港拚經濟 李家超：準備發放50萬張免費到港機票

記者陳言喬／即時報導
香港將派發50萬張免費機票，由國泰航空等三家航空公司分配。圖為香港機場停機坪上的國泰航空客機。（中新社）
香港將派發50萬張免費機票，由國泰航空等三家航空公司分配。圖為香港機場停機坪上的國泰航空客機。（中新社）

香港疫後大手筆推動旅遊經濟，香港特首李家超今天下午在「你好，香港」啟動禮上宣布，將向世界各地旅客派發50萬張免費機票，歡迎旅客來港。這可能是世界上最大規模的政府促銷旅遊計畫。

香港旅發局總幹事程鼎一去年表示，在港府進一步放寬入境檢疫後，旅發局就會積極向全球旅客推廣香港，並邀請名人、商界及旅遊業界人士訪港。政府也會推出「賞你外遊」計畫，送出50萬張免費機票，吸引海外旅客至香港旅行。

港媒報導，疫情期間，前任特首林鄭月娥即已預先購入50萬張有期限機票，除了幫助當地航空公司現金周轉，也能於日後推廣香港旅遊。

據當時透露的消息，包含香港人，全世界只要到香港旅行的旅客都能領取。不過大多數會提供給訪港旅客，本地居民佔少數。兩方實際數量還有待公佈。

據悉，首批機票大多為短程航線，像是中國、日本、南韓及東南亞國家等等，次輪才為長途航線。50萬張免費機票將分配給國泰航空、香港快運及香港航空，3家航空公司將自行分配地區及數量。

除了免費機票，初期到訪的旅客也能拿到消費優惠券，可以在超過130個景點、零售、餐飲商戶、交通營辦商使用，也能至酒吧、餐廳等地兌換免費飲品。

香港 航線 東南亞

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