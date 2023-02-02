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回港換領身份證 黃牛代排隊斂3000港元

香港新聞組╱香港2日電
香港入境處表示，未能在3月3日前回港的市民，稍後也可換領新身份證。（入境處提供）
香港入境處表示，未能在3月3日前回港的市民，稍後也可換領新身份證。（入境處提供）

香港和內地恢復通關後，此前滯留內地及外地的香港居民陸續回港換領新身份證，導致各換證中心經常滿額，出現黃牛趁機代排隊斂財3000元(港幣，下同，約384美元)，散播「3月3日前未能換證會被罰款5000元」謠言；入境處昨澄清，3月3日前未換證不會違法，之後再換證也可以。

文匯報報導，受到黃牛謠言影響，各換證中心連日來出現排隊人龍，甚至有人凌晨冒著寒風到場排隊。在灣仔入境事務大樓外，昨日凌晨有數十名市民帶著椅子排隊等候，清晨後，人龍更沿著天橋一度延伸至灣仔港鐵站，入境處職員在場維持秩序，當日換證的名額不到半小時已派完。一名輪候市民表示，網上換證預約系統經常滿額，擔心3月3日前未能成功換證會被罰款，故通宵排隊輪候即日換證服務。

報導稱，現場有疑似黃牛黨出沒，伺機向市民提供代排隊服務，且散播限期前未換證「後果嚴重」，「（過期）會被罰錢5000元」，甚至「無法出入境」。有提供排隊服務領取「即日籌」，凌晨1時排隊，成功領籌機會高，收費3000元；若選擇凌晨3時排隊，成功拿籌概率約為80%，收費1500元。

入境事務主任（人事登記）翁碧霞昨日強調，入境處並沒有提供所謂的「即日籌」，只是因應之前有部分換證中心有辦證餘額，遂酌情向無預約人士提供即日辦證服務，「疫情期間，可能很多市民選擇不回港換證。如果有市民即日來換證中心或人事登記處希望做身份證，我們都會在人手許可的情況下，盡量處理。」

她強調，香港居民如因為不在香港，即使在3月3日前未成功換證，也不會違反法例，無須急於趕回香港辦理手續。他們可以在返港後的30天內到相關辦事處辦證，無須惠顧黃牛黨。

為打擊黃牛活動，入境處今日開始不再提供即日換證服務，同時會增加網上預約名額，「希望市民先預約，再來使用我們的服務，就可以確保我們提供服務時是順暢及有序進行。」

不過，黃牛黨繼續變招，稱「雖然無即日籌，但我們可以幫你上網預約，每次收費600元。」

入境處表示，市民如因不在香港而未能在3月3日或之前回港換領新智能身分證，可在返港後30天內到人事登記辦事處辦理換證手續，市民毋須趕回香港換證。倘若市民在外地返港後，在香港逗留時間少於30天，不會因為在返港期間沒有申請新身分證而觸犯相關法例。

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