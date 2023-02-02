商城通告羅湖2/6通關 港紀律部隊就位

商業城通告羅湖口岸將於6日全面通關，原本人潮稀落的商業城可望迎來復甦。(中通社)

香港 與內地1月8日初步通關，但羅湖口岸至今並未開通。有消息指，羅湖商業城物業管理公司昨日通知商戶，稱接獲正式通知，羅湖口岸將於6日全面通關，提醒商戶利用這幾天盡快配齊貨物，屆時開門營業。據了解，港鐵及入境處、海關及警方等紀律部隊，昨晚到羅湖站展開通關前期工作。

綜合明報、香港01報導，有商戶證實收到通告，但政府發言人仍保守表示，有信心很快會達成全面通關，期望很快公布好消息。

報導指出，羅湖商業城物業管理公司昨日向商戶發出通知，稱羅湖口岸將在2月6日全面開關，屆時旅客將從羅湖三號橋，即聯通聯檢樓過關往來港深兩地，並要求商戶利用接下來時間盡快整理及配備貨物，「通關首日，大家必須開門營業」。

由於羅湖口岸並未趕在1月8日已恢復通關，當時不少店主均表示感到失望，在羅湖商業城開業20年的「T台眼鏡」，在疫下仍堅持營業，在1月8日中港開關前，已特地打掃衞生、更換燈泡，以及取貨做準備，可惜羅湖口岸繼續關閉。店員李小姐當時表示：「心裡面非常失落。」昨日終於收到通知，她開心不已。

報導稱，目前上水街道人流一般，店鋪連環落閘情況依然，有美妝店易手轉做單車租賃，「吉鋪」多了招租廣告。有美妝店老闆忙於為新鋪進貨，為兩周後開業做準備；邱小姐原本在上水新康街經營藥妝店，自兩地封關後，內地客大量流失，本地客亦少，故沒有續租鋪位。自得知通關消息後，便計畫在以前鋪附近的新發街租鋪，重新開設美妝店，主要賣護膚品。

上水另一間藥房負責人陳先生指，通關三星 期後生意未見好轉，相信羅湖通關後，生意可以增加三至四成。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，羅湖口岸下星期重開，屆時核酸陰性要求將會取消，配額亦因此可以取消，但他不確定具體日子。

羅湖口岸是第一個連接香港和內地的口岸，也是早年台灣人（台商、老兵）進出內地的第一個口岸。近年來不斷擴充口岸設備，目前有108條人工查驗通道和105條的自助通關查驗通道。疫情 發生前的2018年，進出羅湖口岸的旅客達8500萬人次，多年來一直被稱為世界第一大的連接中港口岸。