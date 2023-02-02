港去年GDP跌3.5% 外匯基金賠2000億海嘯來最慘

香港去年GDP較前年下跌3.5%，預期今年經濟將會復甦。(中新社)

根據官方數據，香港 2022年的經濟成長（GDP）較2021年下跌3.5%，今年可望復甦；此外，香港外匯基金去年創下虧損逾2000億元（港幣，下同，約256億美元）的最差投資 紀錄，財經學者說，與中國封城 防疫、中美關係緊張有關。

港府統計處昨天公布，2022年第4季香港的GDP較前一年同期下跌4.2%，同年第3季的跌幅則為4.6%；統計處指出，GDP下跌主要是由於當季對外貿易表現持續疲弱所致。

政府發言人說，香港經濟2022年第4季持續明顯收縮，貨物出口跌幅擴大，但私人消費恢復成長，預期香港經濟今年將會復甦，而內地經濟加快成長及跨境貨運限制獲得放寬，應可為香港經濟復甦提供一些支持。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，內地與香港復常通關，料當兩地往來限制全面放寬，將為香港旅遊和零售行業注入強心針；大新銀行經濟研究及投資策略部亦看好香港今年經濟，將重拾正增長3.6%。

另據美國自由亞洲電台報導，具有捍衛和調節港元匯價功能的外匯基金，去年創下歷來最大虧損達2024億元，投報率負4.4%，是2008年金融海嘯以來最差的一年。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，外匯基金嚴重虧損情況罕見，多項負面因素同時發生，其中包括中國去年嚴格防疫封控和中美關係緊張。

他說，這當然與俄烏戰爭和中美緊張有關，但絕非僅止於此，中國封城危及供應鏈和消費，勢必損及企業的股價並波及股市，同時影響跨國企業和外資在中國的布局。

另據香港01報導，最新公布的外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產減少5591億元，由2021年底的4兆5702億元，減至2022年底的4兆111億元。