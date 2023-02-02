高端人才計畫逾7200人申請 獲批者半年內赴港

香港高端人才通行證計畫至今收到7200多個申請；圖為港府去年12月23日舉行的「搶人才、搶企業」記者會，講述實施細節。 （中新社）

香港 高端人才通行證計畫去年12月底至今共收到7200多個申請，當中5700多個已處理，其中超 過九成符合條件獲批，將於6個月內到港工作或創業。其中由全球百強大學畢業、過去5年內有3年或以上工作經驗類別的占約一半，相信可以補足香港的人才缺口，至於過去一年的年薪達250萬的申請人占最少。

香港電台報導，勞工 及福利局局長孫玉菡表示，計畫申請人數超出預期，反映香港對海外人才而言具有吸引力，又認為通關代表著香港經濟即將復蘇，亦為來港人士帶來便利，有助增加他們來港發展意欲。

他提到，港人基於家庭和公司計畫等不同原因到海外發展，有部分屬暫時性，認為香港是他們成長的地方，無任歡迎他們回流，並強調本地人才是根和本，為他們提供發展機會及處理住屋問題，讓他們相信香港可以安居樂業，亦是挽留人才具體和細水長流的方法。

孫玉菡指出，今年首季將就13項「人才清單」完成檢討，相信隨著通關和經濟復甦，當局會檢視不同發展項目是否面對人才短缺，通過人才清單補足缺口，期間將按照短缺類別檢討，並非考慮層級，但亦不會太基層。