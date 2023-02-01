深水埗40年布市場「棚仔」謝幕 僅1/3檔販搬至新址

深水埗欽州街逾40年歷史的臨時「棚仔」布市場，在1月31日晚上關閉，不少商家經營到最後一刻。（歐新社）

深水埗欽州街逾40年歷史的臨時「棚仔」布市場，昨晚完成歷史任務，僅三分之一檔販搬至新址市場，今日開幕。不少檔販昨經營到最後一刻，對棚仔關閉感不捨。

明報報導，昨午5時，約10名食環署職員到棚仔清場，勸喻檔販及市民離開，現場有警員維持秩序。有檔主用手推車將餘下布料運走，有檔主最後促銷，期望散貨。至晚上7時，食環署職員在棚仔布市場關燈並鎖上大門。

據報導，經營40年的檔販蘇伯表示，對棚仔關閉感不捨，「大家對這裡始終有感情」，但稱自己年紀大，加上新址租貴，故不會搬遷。他說檔內還有20多匹布，未想好如何處理，「這麼多布料不要的話，我會很心痛」，會將布料暫放家中再想辦法。

就讀演藝造型設計課程的知專學生Heinrich專程到來告別棚仔，他說因課程需要，經常到棚仔選取布料造衫，「很多布料只有這裡才找到」，認為香港 少了一個可尋寶的地方，「老闆都很善談，會分享他們的故事給我們聽」。

食環署早前表示，棚仔內49個合資格經營者，33戶選擇離場，16戶遷往通州街臨時街市第一至三座的新址市場。報導稱，將搬遷的何先生一家在棚仔經營逾40年，何太稱捨不得熟客及對布料充滿感情，故在新市場租3個舖位。她說，新舖租金 非常貴，月租約4500港元（約573.9美元），而棚仔一年租金僅4600港元，但自己放不下，稱「賣了布料40多年，總會有點不捨得」。何太對搬遷後銷情沒有太大信心，認為政府對新址宣傳不足，期望日後多宣傳。