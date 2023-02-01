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港傳2月6日起免核檢 拚全面通關

香港新聞組／香港1日電
香港與內地可望於2月6日全面通關，特首李家超表示，有信心很快實現全面通關；圖為 市民到銅鑼灣時代廣場逛街消費。（中新社）
香港與內地可望於2月6日全面通關，特首李家超表示，有信心很快實現全面通關；圖為 市民到銅鑼灣時代廣場逛街消費。（中新社）

近日有消息傳出，香港與內地可望於2月6日實施全面通關。香港特首李家超表示，有信心很快實現全面通關，期望很快公布好消息，包括取消核酸檢測要求、增加開放口岸數目，以及取消過關人數安排等。此外，李家超昨天表示，同意應該總結3年抗疫經驗，但反對成立獨立調查委員會進行調查，他認為應對疫情沒有標準方案，但應該要總結經驗，以有效因應未來不同威脅。

大公報報導，李家超昨日出席行政會議前表示，香港和內地自1月8日起實施首階段免檢疫通關以來，各個口岸運作良好，截至1月30日，北上旅客累積超過70萬人，南下則有超過60萬人。他形容「香港已進入全面復甦新里程」，引述多方面報導指出，「餐飲業預期本月生意額破100億港元（約12.75億美元），零售業界亦在農曆新年期間活起來、好起來，市民展露笑容，大家都開心了很多，氣氛熱鬧。」

就各界關注何時實施第二階段通關，李家超表示，港府在春節期間，繼續與內地單位緊密溝通，形容現時進展是積極和正面，並說，「我有信心很快就會達成全面通關。我期望很快將好消息公布，包括取消核酸檢測要求、增加開放口岸數目，以及取消人數安排等。」

據了解，第二階段通關有望在2月6日或之前實施，只待內地拍板，屆時港人最熟悉的羅湖口岸，亦有望局部重開。

報導稱，春節期間，澳門旅遊業暢旺，有不少來自內地的自由行旅客。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，香港仍有核酸檢測要求，令自由行旅客卻步，加上內地尚未批准恢復旅行團來港，本地旅行社也無法營辦旅行團到內地，他期望全面通關後，可取消旅遊限制，恢復辦團。

李家超重申，現屆政府上任以來，都是「見山開路、遇水搭橋」，亦一直不斷總結經驗並優化措施。現時疫情已進入新階段，希望全面推廣香港經濟發展及做好復常部署，他已委派財政司副司長處理社區隔離及治療設施未來安排。

香港 檢測 疫情

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