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天星小輪加價 4月3日生效 取消長者免費

香港新聞組／香港1日電
香港天星小輪從4月3日起，平日成人票價加至5港元，取消長者免費優惠。（中通社）
香港天星小輪從4月3日起，平日成人票價加至5港元，取消長者免費優惠。（中通社）

香港行政會議昨日通過建議批准天星小輪加價，平日成人票價加至5元（港元，下同，約0.63美元），取消長者免費優惠，4月3日起生效。

香港01報導，運輸及物流局公布，天星小輪灣仔至尖沙咀及中環至尖沙咀兩條航線，票價每程增加1.0元至2.3元。以成人船費計，平日一至五上層收費現時3.2元，4月3日起加至5元，加幅達56%；周末及公眾假期上層收費由4.2元提高至6.5元，加幅也達55%。局方指，天星原申請加價100%，現獲批平均加幅為55.2%。

在加價後，上層及下層船費差距也會擴大，以成人船費計，平日和周六日及公眾假期，差距均是0.6元，在加價後，平日的差距擴至1元，而六日及公眾假期的差距則為0.9元。

現時下層成人船費2.6元，比電車成人收費3元還要低，但加價後升至4元，「搭船平過坐電車」成絕響。

3至12歲兒童及殘疾人士船費，約為成人票價六至七成， 加價後平日上層收2.9元，比下層多0.1元；而周六日及公眾假期上層則收3.9元，比下層貴0.2元。

65歲或以上長者乘客成這次加價「大輸家」，現時他們可免費乘搭，但加價後船費與兒童及殘疾人士看齊，不過他們可享「二元優惠計畫」，任何時間只需付2元便可乘搭，坐上下層均一樣。

據報導，運輸及物流局表示，政府綜合審視所有相關因素，包括天星小輪的財政狀況、營運成本、收入和回報預測變動、過往的渡輪服務表現、公眾對擬議票價的接受程度，以及天星小輪採取的開源節流措施，認為有理據支持其票價的調整，但加價的幅度應予調低，以照顧乘客的需要。局方指加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，較港鐵或專營巴士票價便宜約三至五成。

報導稱，天星小輪回應指，感謝政府正視經營苦況加快審批加價申請，天星尊重政府對加價幅度的決定。至於預計加價後兩年後可達收支平衡，天星表示現階段下結論為時過早，特別是旅遊業復常的實際速度仍是未知數。

天星小輪表示，即使根據政府所估計兩年後收支平衡預測，天星仍要面對中期營運虧損所帶來的負擔，特別是公司在過去幾年已完全耗盡了公司之財務資源以支持營運，所以如何度過這段艱關是有迫切解決之需要，天星會繼續與相關政府部門溝通。

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