港幼稚園收生劇減 下學年恐現倒閉潮

香港教聯會召開「幼稚園經營困難」問卷調查記者會，促局方向幼教界提供支援。（取材自教聯會）

香港 過去五年出生人數持續下跌，幼稚園業界首當其衝。教聯會表示，過去兩年已接連有幼稚園因收生不足而停辦，面對生源大減，擔心幼教業界將出現倒閉潮，促請政府提供一次性特別津貼、即時調高每名幼稚園學童的單位資助額20%、放寬申請增加學費的門檻等，協助業界渡過難關。

文匯報報導，教聯會去年底以問卷訪問約230間幼稚園，發現半日制及全日制本學年收生已劇減近四分之一，近九成受訪幼稚園對下年度收生情況表示不樂觀，相信K1收生人數將繼續下降。教聯會昨日公布調查發現，逾七成受訪幼稚園反映收生人數減少的成因，主要為學校所在地區出生率下跌，加上受疫情 及部分人離港等因素多重夾擊，影響幼稚園營運。與2021年比較，近八成幼稚園在2022年面對收生減少問題，半日班幼稚園平均減少了23名K1學生，而全日班幼稚園收生平均減少19人，比率分別為24%及26%。此外，更有近九成幼稚園預計新學年收生會進一步減少。

在2022/23學年學費調整方面，六成受訪幼稚園學費維持不變，部分未有因經營困難而加收學費，亦有部分的加費申請被當局駁回。其餘四成幼稚園成功申請增加學費，但普遍加幅未達目標水平，平均只獲批增加3.6%學費。另由於幼稚園教育 計劃過渡期津貼已於上學年結束，受訪學校反映，因政府提供的資源大減，迫不得已裁減全職老師人數，部分幼師只能以兼職形式聘請，幼師薪酬待遇欠缺完善保障，影響教學團隊士氣。

面對營運困難，超過九成幼稚園支持增加學生資助額，近八成支持一筆過撥款紓緩營運壓力，逾七成支持額外撥款落實「一校一行政主任」及調整師生比例，約五成分別支持半日班與全日班賬目互補、批准上調全日班學費上限、審批調整學費時增加彈性，及向幼師提供病假津貼。

教聯會強調，幼稚園是兒童基礎教育的關鍵起步階段，更是社會培育下一代的指標。該會要求特區政府正視幼教界面對的困境，期望政府維持幼稚園佔整體教育開支的比例，保障幼師的薪酬待遇，讓幼師專注教學，以確保香港整體教育質素。