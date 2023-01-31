日本限航 港人「無所適從」削減旅遊意願

日本政府繼續限制香港飛往當地的航班；圖為香港國泰航機。（中新社）

全球旅遊業逐步邁向復常，但日本 政府繼續限制香港 飛往當地的航班。國泰航空和香港快運30日宣布，取消2月至3月期間共158班往來香港和日本東京、大阪、名古屋及福岡等地的航班。

香港旅遊業批評，日本的決定與全球復常大趨勢背道而馳，質疑日方的限制措施是基於政治因素多於科學根據，對此感到失望。「飛去日本的航班減少，令旅行社極之困擾，唔敢貿然接受客人報名參加日本團，擔心隨時飛唔到。」但香港旅遊社則認為，當地機場 的地勤人員不足，才會作出有關安排。有旅客感到無所適從，對復活節赴日卻步，「最驚訂好晒機票突然被取消，旅行計畫都會大失預算。」

國泰表示，2月3日至3月2日共有98班機受影響，包括香港來往東京成田、大阪關西、名古屋和福岡。國泰表示，每周只能營運72班機前往日本，較原定計畫並已獲批准的少12至13班。國泰會安排原定往來東京、大阪及福岡的旅客乘搭其他航班，而往來名古屋的旅客會改為乘搭大阪的航班，往來札幌的航班則如期運作。

受影響旅客將會收到新航班詳情的電郵，如直接透過國泰航空訂票，可以透過電郵連結重新預訂或辧理退款；如透過第三方或旅行社訂票，應直接聯絡旅行社安排更改。

香港快運表示，原本每周獲批89班機來往兩地，但由於日本的最新限制而減少15班，下月17日至3月2日，有60班來往當地的航班須取消。

另外，由於香港往韓國的航班目前只能在仁川國際機場降落，香港快運已取消所有於今年1月22日至2月28日往來釜山及濟州之航班。

受影響的旅客會收到電子郵件及短訊通知，可以選擇訂單全額退款，或免費更改出發日期或時間，但原定目的地不變，亦需受機位供應限制。

有關申請需於原定出發日或之前提交，亦必須於今年6月30日或之前出發。詳情可向航空公司查詢。