發帖堂食、搭港鐵播毒 香港染疫男12罪成立

香港示意圖。(圖：shutterstock)

去年確診的香港 42歲水果店男職員，涉嫌到旺角美心等餐廳並乘坐港鐵，更在臉書 發帖「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店（去了多家挺港府的商店）」，被控12項「使其他人蒙受感染的危險」罪，昨天受審被裁判官裁定表證成立。

明報報導，案發於去年2月24日至28日，控罪指被告雷寶林自知感染新冠肺炎，還去深水埗吉野家、汝州街炯記手撕雞、旺角美心MX等餐廳和港鐵列車，使其他人蒙受感染危險。控辯雙方承認的事實指出，被告於2月24日呈交兩份病毒樣本，一份測試呈陰性，另一份呈陽性，惟陽性結果於3月4日才發出。

據報導，衛生防護中心傳染病處醫生楊偉傑稱，港府於2022年2月26日宣布放寬隔離令，在家隔離的病人若已打兩針疫苗 ，並在第六及第七日快測陰性，可提前結束隔離。被問到快測會否出現「假陽性」，楊表示快測有一定準確度，故港府將快測結果納入考慮標準。

報導稱，拘捕被告的警員李俊鴻稱，被告於2月24日在名為「香港黃色經濟圈」的臉書群組發布吉野家食物照片，並附上帖文，寫上「超過兩年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食湯米，明嘅就明（明白的人就懂）」、「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。此外，被告曾在個人臉書發布快測陽性的照片。