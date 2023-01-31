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確診「恩恤現金津貼」638美元 港將取消

香港新聞組／香港31日電
香港自1月30日起，確診不須申報，也可自由外出。隨著半年來社會有序逐步復常，取消隔離令並未讓市民感到恐慌。（中通社）
香港自1月30日起，確診不須申報，也可自由外出。隨著半年來社會有序逐步復常，取消隔離令並未讓市民感到恐慌。（中通社）

香港30日起取消新冠確診者隔離，港府並表示，2月14日起將停止受理確診者申請單筆金額5000港元（約638美元）的「恩恤現金津貼」；當地的防疫限制措施只剩口罩令。此外，私家診所「拒醫」染疫者比率大為降低，惟出現懷疑濫收診金及藥費的現象。

據港府新聞網30日發出的新聞稿，因應撤銷對COVID-19感染人士發出隔離令的安排，社會福利署由2月14日起會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計畫的申請。2月13日或之前遞交的申請將不受影響。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

這筆津貼自2020年11月27日推出，屬臨時措施，為受感染人士因確診而須入住公立醫院提供一筆援助。新聞稿指出，截至今年1月27日，共有2728名符合資格人士獲發津貼。

大公報報導，港府30日起取消指定診所及遙距診症服務，新冠患者求診問題成為焦點。記者隨機走訪及致電港九新界24間私家診所，發現只有兩間診所表明未能為新冠患者診症，其餘22間診所均表示可為確診者提供不同方式的診治，包括親身診症或電話問診等。

為防止與其他病人交叉傳染，部分私家診所安排新冠患者在診所門外候診。多數私家醫生表示會視具體症狀開具病假紙。

醫學會會長鄭志文認為，香港大部分私家醫生都願意為確診者診症。家庭醫生林永和表示，大部分非高風險病人毋須服用新冠口服藥，不一定要向處方口服藥的醫生求醫。

另據文匯報報導，記者日前踢爆大部分私家診所拒絕醫治染疫者後，至昨日「拒醫」比率大為降低，惟出現懷疑濫收診金及藥費的現象。記者隨機抽查五間私家診所，仍有一間「拒醫」，其餘四間雖肯收治，但當中兩間收取新冠患者的診金較其他病貴100港元至300港元（約12.7至38.2美元）不等，另一間獲衛生署免費分配新冠口服藥物，按規定不得向本地居民收取藥費，卻涉嫌違規收取藥費。

香港 醫學 口罩

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