日本續限航 香港國泰、快運再減158航班

日本政府仍限制香港飛往當地航班數目，國泰航空、香港快運將取消158班機，影響日本團生意。（中通社）

日本 政府以防疫 理由限制香港 往返當地航班，國泰航空與香港快運昨公布，將削減下月航班，合共取消158班機，其中國泰每周限飛72班機，快運每周則限飛74班，旅行社無奈表示多少會影響日本團生意。

明報報導，縱橫遊常務董事袁振寧稱，今次削班是延續上月底日方公布的政策，該公司早有準備，影響不大，但關注航空公司削班的消息，或令部分市民為減低不確定因素而改往其他地方旅行，影響日本團生意。

據報導，日本當局上月底公布，香港航空公司不可在上月23日至29日已運作航班數目的基礎上，額外增加赴日航班。運輸及物流局稱，日本當局仍限制由香港出發客運航班的增幅，港府會繼續與日方跟進，要求對方盡早撤銷所有針對香港航班的限制；局方又提醒本地航空公司盡快向受影響乘客交代最新航班安排。

報導稱，國泰航空公布，2月3日至3月2日共須削減由香港往返東京成田、大阪關西、名古屋中部及福岡機場共98班機，平均每周減23至25班。香港快運則於2月17日至3月2日削減共60班機，每周平均削30班，涉及香港往返沖繩、大阪關西、東京羽田及成田機場班次。

報導說，立法會交通事務委員會主席陳恆鑌批評日本政府繼續維持對香港航班的限飛要求是不合理，質疑是「利用防疫理由達到其他目的」。他說內地疫情已趨穩定，限飛理由不充分。他認為日方維持限制致部分航班取消，最終受影響的是其本國旅遊業，他促請港府繼續努力向日方解說。

報導引述袁振寧稱，自上次航空公司削減航班後，其公司職員過去數周在接待顧客購買行程或機票時，都會提醒避免選擇有可能被削減的航班，因此今次減班對他們影響有限。東瀛遊執行董事禤國全亦說，是次航空公司削減的並非主要班次，不屬旅行團慣常出發時間，影響有限。

報導指出，消委會表示，由上月至昨日共接獲70宗有關往返日本機票之投訴，涉款71萬港元（約9萬美元），當中54宗涉及更改或終止合約，10宗涉收費爭議；消委會接獲投訴後會積極聯絡商戶，並要求航空公司盡力按消費者要求安排合適的替補機位或退款，盡量減低對乘客的影響。