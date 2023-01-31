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港送50萬張機票最快2•2公布安排 居民、旅客都有份

香港新聞組／香港31日電
國泰航空與香港快運將削減下月原定營運的赴日本航班，兩公司合共取消158班機；圖為國泰班機。（中通社）
國泰航空與香港快運將削減下月原定營運的赴日本航班，兩公司合共取消158班機；圖為國泰班機。（中通社）

香港機管局早於2020年向香港四間航空公司預購約50萬張機票，冀留待疫情過去後，透過向旅客派機票刺激香港旅遊業。防疫措施大部分已放寬，但香港入境旅客人數仍遠少於疫情前。消息指，港府最快2月2日公布50萬張機票派發的具體安排等，預料主要惠及訪港旅客，振興香港旅遊業，據了解，部分機票也會惠及香港居民。

香港01報導，旅遊界立法會議員姚柏良表示，今次機票主要都是用作吸引旅客，據其了解機票都是短途線，吸引日、韓、東南亞旅客。

上屆特首林鄭月娥於2020年4月表示，機管局會向四間本地航空公司，預先購入50萬張有期限機票，以協助航業公司在疫情下有更多現金周轉，並為日後推廣香港做好準備。近日文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦表示，現時訪港旅客人數與疫情差距甚遠，正研究今年內將該50萬張機票送出。

消息指，港府將於本周內公布50萬張機票的安排，最快於2月2日召開記者會公布詳情。據了解，相關機票主要惠及訪港旅客，吸引他們到港消費，具體安排有待港府公布。除了機票，據了解旅發局亦會派發「旅客購物券」，刺激他們在港消費。

消息指，雖然在鼓勵市民打疫苗時已送出6萬張，不過機管局當時買入不止50萬張，扣除後仍有約50萬張，此輪也會惠及本地居民，再有機會獲得免費機票。

姚柏良表示，相信今次主要用作吸引海外旅客，大部分由航空公司安排；亦有小部分由旅行社安排。他續指，由於航空業運力未完全恢復，故預料會分階段派發，而且主要涉及內地、日、韓、東南亞國家等短途線。

至於「旅客購物券」，姚表示據了解旅發局一直有與餐廳、酒吧等商討，相信會有相關優惠券派予旅客。他認為，香港本身已有一定吸引力，認為相關措施屬錦上添花，會有提振作用。

香港 疫情 東南亞

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