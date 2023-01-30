我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

香港簡約公屋5人戶 300呎小而美 5年內建3萬單位

香港新聞組／香港30日電
「簡約公屋」示範單位曝光，該個面積300多平方呎的單位分開客廳及休息位置，設獨立廚廁，其中廚房為開放式設計。據了解單位只附基本設施，如配備廁所電熱水爐和抽氣扇，圖中展示的廚房抽氣扇、家具和冷氣機等不包括在內。（視頻截圖）
「簡約公屋」示範單位曝光，該個面積300多平方呎的單位分開客廳及休息位置，設獨立廚廁，其中廚房為開放式設計。據了解單位只附基本設施，如配備廁所電熱水爐和抽氣扇，圖中展示的廚房抽氣扇、家具和冷氣機等不包括在內。（視頻截圖）

港府計畫5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，房屋局長何永賢日前帶同劏房戶參觀首次曝光的示範單位。其中面積300多平方呎、適合4至5人家庭入住的單位，分開客廳及休息位置，設有獨立廚房及廁所，月租初步預計2650港元（約338.5美元），約為同區新建傳統公屋九折。

港府計畫5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，該...
港府計畫5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，該方法可大大縮短工程時間。（中新社資料照片）

文匯報報導，港府將啟德社區隔離設施改裝成「簡約公屋」示範單位，據港府昨日公開的片段，有獨立廚廁，但採取開放式廚房設計，類似市面大部分過渡性房屋的設計，廁所內設淋浴設備，但並非「乾濕分離」，房屋設計亦較簡單，只以擺放數張床及碌架床作為分間。而在客飯廳，則各有獨立空間畫分，可放得下沙發、電視櫃、飯桌等。

港府房屋局長何永賢（右二）早前帶同接受社福機構服務的劏房戶參觀「簡約公屋」示範單...
港府房屋局長何永賢（右二）早前帶同接受社福機構服務的劏房戶參觀「簡約公屋」示範單位，並介紹單位設計和基本配備。右方位置放了睡床。（取材自政府新聞網）

消息指首批「簡約公屋」8幅用地選址已敲定，當中3幅位於市區，房屋局將於下月8日向立法會工務小組申請撥款。

片段中何永賢不無感慨，把以往探訪劏房戶時的經歷娓娓道來，「那種惡劣的環境，你親身感受過便會明白，牆身不單發霉、滲水，甚至睡覺期間有牆灰飄下來。房間僅像一個櫃子大小，即使有窗，也猶如無窗。」

輪候公屋約一年半的吳女士，與兒子相依為命，參觀期間向何永賢講述自身情況，一時感觸落淚。她與另一名到場參觀的劏房戶梁太太均非常滿意示範單位的設計，盼可盡快上樓，改善環境。

何永賢表示，該單位月租初步預計2650元，約為同區新建傳統公屋九折，另有較細單位將可供申請。她強調，「簡約公屋」的價值無法計算，低廉租金能減輕劏房戶的財政負擔，讓他們有更多儲蓄可籌畫未來，「既有自己的洗手間，也有煮食地方，有自己的一門一戶，可很好地讓小朋友成長」，可成為幫助劏房居民的「救生艇」。

她續說，「簡約公屋」的建築期約為一年至兩年，若結合「簡約公屋」和傳統公屋，未來5年的公營房屋總建屋量將增至約15.8萬個單位，較上一個5年度增加約50%。

她重申「簡約公屋」是協助不適切居所居民改善居住環境的最快方法，並指建築署會以組裝合成建築法加快建屋速度，令申請人可較原定提早一年上樓。

租金 儲蓄

上一則

香港迪士尼招聘600人 起薪高於疫前15%

下一則

富士康重金激勵 留崗過年員工月薪2萬

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
馬雲在香港過年 與泰華商謝國民父子會面

馬雲在香港過年 與泰華商謝國民父子會面
香江觀察／股樓兩市「錢兔似錦」 香港開年復常好意頭

香江觀察／股樓兩市「錢兔似錦」 香港開年復常好意頭
梁振英：香港人才及企業轉移到新加坡 只屬短暫

梁振英：香港人才及企業轉移到新加坡 只屬短暫

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個