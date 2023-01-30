香港簡約公屋5人戶 300呎小而美 5年內建3萬單位

「簡約公屋」示範單位曝光，該個面積300多平方呎的單位分開客廳及休息位置，設獨立廚廁，其中廚房為開放式設計。據了解單位只附基本設施，如配備廁所電熱水爐和抽氣扇，圖中展示的廚房抽氣扇、家具和冷氣機等不包括在內。（視頻截圖）

港府計畫5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，房屋局長何永賢日前帶同劏房戶參觀首次曝光的示範單位。其中面積300多平方呎、適合4至5人家庭入住的單位，分開客廳及休息位置，設有獨立廚房及廁所，月租初步預計2650港元（約338.5美元），約為同區新建傳統公屋九折。

港府計畫5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，該方法可大大縮短工程時間。（中新社資料照片）

文匯報報導，港府將啟德社區隔離設施改裝成「簡約公屋」示範單位，據港府昨日公開的片段，有獨立廚廁，但採取開放式廚房設計，類似市面大部分過渡性房屋的設計，廁所內設淋浴設備，但並非「乾濕分離」，房屋設計亦較簡單，只以擺放數張床及碌架床作為分間。而在客飯廳，則各有獨立空間畫分，可放得下沙發、電視櫃、飯桌等。

港府房屋局長何永賢（右二）早前帶同接受社福機構服務的劏房戶參觀「簡約公屋」示範單位，並介紹單位設計和基本配備。右方位置放了睡床。（取材自政府新聞網）

消息指首批「簡約公屋」8幅用地選址已敲定，當中3幅位於市區，房屋局將於下月8日向立法會工務小組申請撥款。

片段中何永賢不無感慨，把以往探訪劏房戶時的經歷娓娓道來，「那種惡劣的環境，你親身感受過便會明白，牆身不單發霉、滲水，甚至睡覺期間有牆灰飄下來。房間僅像一個櫃子大小，即使有窗，也猶如無窗。」

輪候公屋約一年半的吳女士，與兒子相依為命，參觀期間向何永賢講述自身情況，一時感觸落淚。她與另一名到場參觀的劏房戶梁太太均非常滿意示範單位的設計，盼可盡快上樓，改善環境。

何永賢表示，該單位月租初步預計2650元，約為同區新建傳統公屋九折，另有較細單位將可供申請。她強調，「簡約公屋」的價值無法計算，低廉租金 能減輕劏房戶的財政負擔，讓他們有更多儲蓄 可籌畫未來，「既有自己的洗手間，也有煮食地方，有自己的一門一戶，可很好地讓小朋友成長」，可成為幫助劏房居民的「救生艇」。

她續說，「簡約公屋」的建築期約為一年至兩年，若結合「簡約公屋」和傳統公屋，未來5年的公營房屋總建屋量將增至約15.8萬個單位，較上一個5年度增加約50%。

她重申「簡約公屋」是協助不適切居所居民改善居住環境的最快方法，並指建築署會以組裝合成建築法加快建屋速度，令申請人可較原定提早一年上樓。