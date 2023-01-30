香港春節樓市罕見轉旺 十大屋苑成交升7成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著內地與香港 通關，香港樓市全面復常，兔年春節一改例淡傳統，農曆新年長假期後首個周末，二手樓市交投即告反彈。據業界統計，十大屋苑於過去周末共錄17宗成交，按周大增70%。地產代理指出，美國本周公布議息結果，由於加息步伐有望放緩，下半年更有機會減息，利好市場氣氛，料2月二手交投進一步暢旺，迎來「小陽春」。

大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行統計的十大屋苑周末錄17宗成交，按周大增70%，是連續6周錄得雙位數，近日連串利好消息為經濟帶來提振作用，樓市受惠，樓價低位逐漸回升，相信買家避免遲買更貴而率先入市，2月必迎來樓市「小陽春」。

美聯物業分行統計，農曆新年假期後的首個周末，十大屋苑錄得15宗買賣，連續9周錄得雙位數成交。當中，新界區三大屋苑包括東涌映灣園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊的成交量，分別按周大幅反彈五成至一倍。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，通關至今接近一個月，加上美國聯準會 加息步伐有望放緩，令市場氣氛持續向好，即使在傳統淡靜的農曆新年，亦有不少買家尋寶入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行統計的十大屋苑周末錄13宗成交，按周微跌1宗或7.1%，可算高位橫行，當中8個屋苑有成交，最多為沙田第一城，兩日連錄4宗。

香港置業統計的十大屋苑周末兩日錄得8宗成交，按周減少33.3%。

嘉湖山莊於過去周末錄3宗買賣，造價逾千萬的特色戶亦獲承接，成交為麗湖居2座頂層複式單位，實用面積1281方呎，以1110萬元（港幣，下同，約141.7萬美元）賣出，實用呎價8665元。翻查資料，同類單位景湖居8座頂層複式戶，於2017年曾以1360萬元易手，意味今次造價較高位回落250萬元。

小業主叫價低位反彈。美聯高級分區營業經理陳國浩表示，將軍澳維景灣畔7座低層G室兩房單位，實用面積496方呎，享海景，獲用家以765萬元承接，實用呎價15423元。他補充，同類海景單位現時最低叫價約800萬元，較兩個月前低位約740萬元反彈約8%。

一手新盤方面，綜合市場資訊，過去周末新盤共售38伙，較對上周末增13伙或52%。新界上車盤銷情持續，其中恒基地產粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna兩日共售出8伙；新鴻基地產天水圍Wetland Seasons Bay第3期則沽出7伙。