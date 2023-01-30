香港迪士尼招聘600人 起薪高於疫前15%

香港迪士尼樂園2月2日將首次舉行大型招聘日，提供600個樂園及酒店營運部前線職位。（中新社資料照片）

為應對今年內推出的新園區及新節目、迎接通關後旅客人數回升，香港迪士尼樂園 度假區將於2月2日首次在樂園內舉行大型招聘日，時間為上午10時半至傍晚5時，當日遊樂設施不開放，樂園只用作「搶人才」。全職月薪1.5萬元（港幣，下同，約1916美元）起，兼職則時薪73元（約9.3美元）起，起薪點較疫前2019年高約15%。

明報報導，迪士尼將提供600個樂園及酒店營運部前線職位，全職及兼職各占一半，大部分初級職位即場面試即日有結果。迪士尼稱，如旅遊業表現理想，不排除今年內會再招聘。

據報導，香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，迪士尼今年會有多個新發展，包括下半年開幕的新主題園區「魔雪奇緣世界」、加入復仇者聯盟角色互動體驗等，故須招聘人手應付營運需求。

報導稱，是次招聘包括樂園及酒店營運、餐飲、保安、商品部等，連交通津貼月薪約1.5萬至2萬，技術工種如廚師或技術員視乎經驗薪金或更高，部分職位設3000至6000元迎新獎；兼職時薪約73至100元，另設交通津貼。迪士尼2019年7月舉行同類工種招聘，當時全職月薪1.3萬起，兼職時薪則63元起。

報導說，2021財政年度香港迪士尼平均聘用約5000名全職及逾1200名兼職，隨旅業復蘇，被問到迪士尼比起各大景點有何策略留人搶人，鄭家濂稱，迪士尼疫下3年沒裁員，自然流失數目不多，有信心福利及清晰晉升階梯能吸引人才；現時所有全職員工5天工作，可免費使用Disney+及每年約5000元進修資助等。樂園營運團隊內九成組長及經理職位均由內部晉升招聘。如未能參與這次招聘，2月6至9日可到迪士尼招聘中心即場面試。