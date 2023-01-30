我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

香港迪士尼招聘600人 起薪高於疫前15%

香港新聞組／香港30日電
香港迪士尼樂園2月2日將首次舉行大型招聘日，提供600個樂園及酒店營運部前線職位。（中新社資料照片）
香港迪士尼樂園2月2日將首次舉行大型招聘日，提供600個樂園及酒店營運部前線職位。（中新社資料照片）

為應對今年內推出的新園區及新節目、迎接通關後旅客人數回升，香港迪士尼樂園度假區將於2月2日首次在樂園內舉行大型招聘日，時間為上午10時半至傍晚5時，當日遊樂設施不開放，樂園只用作「搶人才」。全職月薪1.5萬元（港幣，下同，約1916美元）起，兼職則時薪73元（約9.3美元）起，起薪點較疫前2019年高約15%。

明報報導，迪士尼將提供600個樂園及酒店營運部前線職位，全職及兼職各占一半，大部分初級職位即場面試即日有結果。迪士尼稱，如旅遊業表現理想，不排除今年內會再招聘。

據報導，香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，迪士尼今年會有多個新發展，包括下半年開幕的新主題園區「魔雪奇緣世界」、加入復仇者聯盟角色互動體驗等，故須招聘人手應付營運需求。

報導稱，是次招聘包括樂園及酒店營運、餐飲、保安、商品部等，連交通津貼月薪約1.5萬至2萬，技術工種如廚師或技術員視乎經驗薪金或更高，部分職位設3000至6000元迎新獎；兼職時薪約73至100元，另設交通津貼。迪士尼2019年7月舉行同類工種招聘，當時全職月薪1.3萬起，兼職時薪則63元起。

報導說，2021財政年度香港迪士尼平均聘用約5000名全職及逾1200名兼職，隨旅業復蘇，被問到迪士尼比起各大景點有何策略留人搶人，鄭家濂稱，迪士尼疫下3年沒裁員，自然流失數目不多，有信心福利及清晰晉升階梯能吸引人才；現時所有全職員工5天工作，可免費使用Disney+及每年約5000元進修資助等。樂園營運團隊內九成組長及經理職位均由內部晉升招聘。如未能參與這次招聘，2月6至9日可到迪士尼招聘中心即場面試。

迪士尼 樂園 香港

上一則

中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

下一則

香港簡約公屋5人戶 300呎小而美 5年內建3萬單位

延伸閱讀

迪士尼樂園百年慶典 一隻米老鼠開始的故事

迪士尼樂園百年慶典 一隻米老鼠開始的故事
殘疾女迪士尼失足亡 員工嘲笑挨告

殘疾女迪士尼失足亡 員工嘲笑挨告
殘疾女子迪斯尼樂園失足後死亡 員工嘲笑引訴訟糾紛

殘疾女子迪斯尼樂園失足後死亡 員工嘲笑引訴訟糾紛
迪士尼迎春遊行 花木蘭、木須龍和米奇、米妮同樂

迪士尼迎春遊行 花木蘭、木須龍和米奇、米妮同樂

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
據彭博社報導，中國放寬防疫措施邊境解封後，令其國內的富裕階層加快移民計劃，可能導致大量人才及數以十億美元計的資金外流景況。(取材自中新網)

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人「加快移民計畫」

2023-01-26 02:04

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個