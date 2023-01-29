「香港情況惡化」英議會突撤交流 梁君彥：政治偏見

香港立法會主席梁君彥。(中通社)

英國 議會及英聯邦議會聯合會原邀請香港 立法會出席3月在西敏寺舉辦的研討會，26日突發聲明，以「香港情況惡化」為由撤回邀請。立法會主席梁君彥昨日發表聲明，指聯合會此舉帶有政治偏見、貶損和排擠香港，「我們對此表達強烈不滿」。

文匯報報導，梁君彥在聲明中強調，香港特區完善選舉制度後，立法會體現了廣泛代表性、政治包容及均衡參與，確保政治光譜的不同聲音進入議會，維護香港的整體利益，符合香港實際情況，有利於提升民主質量、提高管治效能、促進良政善治。

他指出，每個司法管轄區皆有權採用一套符合當地實際情況的政治制度，而這權利理應受其他議會的尊重。

原本作為出訪英國代表之一的新民黨立法會議員李梓敬昨表示，主辦方撤回邀請完全是政治操作，是意圖污衊香港的選舉制度。

他指出，今次研討會的宗旨是讓不同的地方議會代表交流，了解各地議員及議會的角色及制度，「若他們覺得香港現在的制度不理想，為何不借這次機會了解一下現時香港的實際情況，了解完再作討論？現時是單方面斷絕溝通的機會。英國常說要聆聽香港聲音，為何要偏聽？」