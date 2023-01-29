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禁「香港製造」標籤世貿裁違規 美上訴 港不滿

香港新聞組╱香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國前年要求所有香港出口的商品禁止使用「香港製造」標籤，必須標示「中國製造」，遭到世界貿易組織爭端機構裁定違規，不符合世貿規則；美國前日就裁決提出上訴，港府昨則對美方上訴表示「堅決反對，極度不滿」。

明報報導，美國除了對上述提出上訴，同時要求推翻世貿裁定美國向中國、挪威等國家的鋼及不鏽鋼加徵關稅措施違規的判決。但由於世貿常設上訴機構（Appellate Body）現時七席全部懸空，無法處理上訴申請，案件因此陷入膠著狀態。

報導指出，按照世貿的爭端解決機制，其中一方提出上訴後，專家組報告的裁決將暫緩執行，直至上訴機構完成審理，但是常設上訴機構現時無人任職，無法處理上訴申請。

據報導，香港商務及經濟發展局表示，港府對美國漠視世貿規則、拒絕撤回其違規措施，並就專家組報告提出上訴，表示「堅決反對，極度不滿」；香港駐世貿常設代表已於本月27日的爭端解決機構會議上表明香港立場，會上包括中國、加拿大、瑞士等世貿成員代表均對美國一方面癱瘓上訴機構、另一方面就多份專家組報告提出上訴，表示遺憾。

美國之音引述路透報導，中國駐世貿代表李成鋼指出，美方的行為令人不安，清楚描畫出美國的形象就是單邊主義的惡霸、規則破壞者以及全球產業鏈供應鏈的破壞者。他表示，中國本希望美國會表現出應有的自我克制，不要對每一份不利的仲裁都提出上訴，導致裁決無效。

香港 供應鏈 加拿大

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