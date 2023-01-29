新冠確診數重上3000 港人爭拜太歲退疫

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 昨日新增3480宗新冠確診，再度升破3000宗，包括118宗輸入個案，新增33名患者病歿，不過專家對疫情 樂觀，認為民眾不必太擔心，認為3、4月回暖有機會取消口罩令。今天初八是傳統攝太歲的日子，有民眾昨天就提早到拜太歲熱門地點的圓玄學院參拜，祈求疫情趕快過去，經濟復甦。

香港01報導，傳統年初八是攝太歲的好日，去年疫情嚴峻，圓玄學院封閉，不少善信未能及時參拜；事隔一年，香港情緩和，不少港人特地提早一天到圓玄學院參拜，避開今日的人潮。

報導稱，2023癸卯年有五個生肖犯太歲，今年兔年是本命年，故屬兔的人就是值太歲，鼠是刑太歲、龍是害太歲、雞是沖太歲、馬是破太歲、犯太歲生肖人士，可到太歲廟宇攝太歲，祈求來年平安。

於是不少善信昨日帶著橙、花生、太歲衣等祭品到圓玄學院攝太歲。屬免的黃小姐與朋友特意到玄學院攝太歲，希望新一年身體健康，祈求疫情趕快過去，經濟復甦。

大公報報導，港府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星表示，內地疫情高峰已過，香港與內地恢復通關後，輸入確診個案並未增多，他相信，在一至兩星期後，可考慮取消過關核酸檢測 要求，也可考慮取消師生上學前的快測規定。

報導指出，香港近84%人口已接種三針新冠疫苗，但80歲或以上長者的第三針接種率只有64%，不足20%人接種四針，劉澤星呼籲長者盡快接種。