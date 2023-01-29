港疫後財政調至中間偏鬆 學者：恢復疫前要2年

隨著香港走上復常之路，今年新春期間銅鑼灣等商業區人氣回升，港府財政策略將調至「中間偏鬆」，做好開源節流。(中新社)

香港 新財政預算 案將於2月下旬公布，香港社會就是否繼續發放電子消費券爭議激烈。港府財政司長陳茂波稱現階段未有定論，但香港財政策略將調整至「中間偏鬆」，會努力做好開源節流。

香港新財政預算案定於2月22日公布，陳茂波28日在電台節目指出，受疫情 影響，香港去年大部分時間經濟低迷，近兩月與內地及國際恢復往還，社會氣氛變得樂觀，後疫情階段經濟復甦速度尚未明確，制定新預算案面對的挑戰仍很大。過去兩年港府實施逆周期政策，但財政穩健對社會同樣重要，讓香港在遇上大風浪時「頂得住」，總體來說有政策要調整。

過去兩年疫情拉低經濟，香港推行電子消費券計畫，相當於以電子支付形式有條件使用的現金。合資格香港居民，2021年獲發5000港元(約640美元)電子消費券，2022年獲發1萬港元(約1280美元)電子消費券。港府稱此舉是為帶動本地消費，亦可以推廣電子支付。今年是否繼續發放電子消費券，部分立法會議員反對，但立法會最大的政團要求繼續發放。

陳茂波稱，是否再發放消費券支持及反對的意見激烈，各有道理，港府要統籌兼顧，現階段未有定案；但又說發放消費券花不少公帑，今年港府財政赤字將有逾千億港元。

陳茂波指出，過去數年港府主要採取擴張性財政政策，在疫情嚴峻時要穩經濟，減輕市民和中小企壓力；而在後疫情時期，香港要投資未來推動發展，政府的整體財政政策可能調整至中間偏鬆。

●香港新聞組╱香港29日電

另據明報報導，雖然全球多國放寬防疫措施，有助經濟成長，但世界銀行預測今年全球經濟僅增長1.7%，先進經濟體增長更會放緩至0.5%；陳茂波早前預測香港今年經濟增長約3%，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波也預料，今年香港經濟約3%至3.5%，他認為兩地通關利好經濟，但未必能回復至2019年，「恐怕要再多等兩年」。

李兆波對前景悲觀，因過去3年發生的事太多，香港亦太遲放寬防疫措施，對經濟「很傷」，需更大力度挽回已遷離港的公司及經濟活動；他又說，內地經濟轉差、內房危機未解決，加上港元高企、歐美貿易需求弱等，認為現階段判斷經濟會反彈是言之尚早。