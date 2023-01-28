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MIRROR演唱會墜屏傷人 港勞工處控3公司15罪

香港新聞組／香港28日電
香港男團MIRROR去年7月在紅館開唱，上方大型螢幕突掉落，砸中2名舞者，勞工處就演唱會事故檢控3間公司共15罪。（取材自微博）
香港男團MIRROR去年7月在紅館開唱，上方大型螢幕突掉落，砸中2名舞者，勞工處就演唱會事故檢控3間公司共15罪。（取材自微博）

香港人氣男團MIRROR去年紅館演唱會墜顯示屏傷人事故，繼警方早前起訴承辦商藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司3名職員串謀詐騙後，勞工處亦完成職業安全及健康，以及僱員補償方面的調查，並於本月17日向法庭申請傳票，向有關處所佔用人及僱主合共3間公司提出15項檢控，案件已排期於3月27日在九龍城裁判法院進行首次聆訊。

文匯報報導，勞工處在調查後發現，有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司，涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第五零九章）及《僱員補償條例》（第二八二章）。涉及的違例事項，包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。勞工處發言人表示，絕不容忍上述違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健及法定權益。

民建聯民政及文體事務發言人兼立法會議員鄭泳舜表示，非常關注當局就演唱會意外的跟進行動，期望勞工處的起訴行動，可令業界更重視舞台演出者的職業安全，為僱員提供安全作業的裝置環境至為重要，並須為僱員購買僱員補償保險。

他指出，政府有關部門於去年11月發表的演唱會意外調查報告中提出了一系列改善措施，包括從紅館場地租用人守則方面，加強專業人員監督舞台工程安全、引入第三方獨立核查人員檢查工程與裝置等，以確保舞台裝置符合安全要求。當時，政府表示會在未來數個月，康文署會與業界商討及落實新措施的執行細節，並修訂租用條款，他期望政府適時交代確保政府場地舞台安全的各項措施進度。

勞工 保險 香港

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