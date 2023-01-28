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香港往返內地下月可望免核酸檢測 口罩令也可能取消

香港新聞組／香港28日電
港府專家顧問預估，若無疫情大爆發，香港最快下月中下旬可能取消室外口罩令。（中通社）
港府專家顧問預估，若無疫情大爆發，香港最快下月中下旬可能取消室外口罩令。（中通社）

隨著香港與內地兩地疫情逐漸緩和，民建聯港區人大代表昨日致函國家衞生健康委員會，促請取消過關48小時核酸檢測要求和配額限制，促進兩地通關便利，推動經濟發展。

政府專家顧問劉宇隆預料，香港往返內地下月中可望改為以快測代核檢，甚至完全取消檢測要求；若無疫情大爆發，最快下月中下旬也可以取消室外口罩令。

大公報報導，若經機場出境前往內地，航空公司在檢查旅客的核酸檢測結果時，採取的標準並不一致，容易引起混亂。另外，內地旅客入境澳門前不需要出示48小時內的核酸檢測證明，香港則仍要求內地旅客必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。對比內地遊客入境澳門的情況，澳門在年初一、年初二分別錄得約2.7萬和3.9萬的內地遊客入境人次，其中年初二的內地旅客人次是香港同日的2.7倍。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，不少內地旅客反映意見，認為來港旅遊前要做核酸檢測非常麻煩，抵港後又要前往檢測站做核酸檢測以備返回內地之用，影響旅遊心情，所以寧願前往澳門。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現時疫情緩和，兩地均已達至群體免疫，這個農曆新年有大批內地旅客前往澳門旅遊，也未見確診數字出現大幅反彈，足以反映跨境往來不會導致疫情轉趨嚴重，已有條件取消出入境的核酸檢測要求。

政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆認為，若未來兩星期疫情未有大爆發，餘下多項防疫措施，包括師生每日快測、過關的核酸檢測，可改以快測取代，甚至完全取消。劉宇隆表示，口罩令可於2月中下旬有序放寬，室外空氣流通地方可率先無須戴口罩，至3月份可以取消室內口罩令，最後取消醫院、診所和院舍的口罩令。他預計取消口罩令後，流感和新冠個案可能反覆，但不會出現大規模感染。

另據香港01報導，香港與內地本月8日開始恢復通關，逾2.7萬香港跨境學生將可於農曆新年後，恢復面授上課。教育局確認，跨境中學生最快可於2月第二個星期不限配額來港，恢復正常上課，小學和幼稚園跨境學童的復課日則為2月下旬，港府一直與內地有關部門商討跨境學生恢復面授課堂的各項安排，務求為跨境學生爭取更好的復課和通關條件及配套。

檢測 香港 口罩

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