糖、咖啡等皆可能含有…大麻二酚監管 違者最重囚終身

香港自2月1日起，將大麻二酚列為危險藥物，海關提醒市民留意食品、飲品和護膚品等是否含有大麻二酚。（中新社）

香港政府修訂條例，大麻 二酚（CBD）2月1日起將納入「危險藥物條例」管制，進出口、非法製造、管有或服用含CBD產品即屬違法。海關強調將嚴正執法，不設緩衝期，提醒各界留意「三個字眼」及「一個圖案」，避免誤墮法網。

大公報報導，從大麻植物提取的CBD，過去被包裝及宣傳為有助改善健康範疇的天然草本物質，甚至被年輕人視為時尚潮流，海外進口的CBD產品林林總總，常見食品包括糖果、花生醬、巧克力、咖啡 、汽水、啤酒等；日常用品中則有面膜、牙膏、洗髮水、香水、寵物用品、護膚油、零食等。

海關提醒，CBD產品在包裝上設有標示，包括Cannabidiol、CHD、HEMP等字眼，或是大麻圖案。海關官員強調，若發現購買的產品上有標示鋸齒型樹葉圖案要特別小心，如不確定，可向供應商或商戶查詢，市民在網購或外遊購物時，不應買入含有大麻二酚的產品回港。

根據「危險藥物條例」，非法販運（包括進口及出口）及製造受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元（港元，下同，約合64萬美元）。違反「危險藥物條例」管有及服用受管制物質的最高刑罰為監禁七年及罰款100萬元。

明報報導，目前美國、英國、泰國等地可合法管有CBD，海關機場科航空旅客第二組指揮官陳啟豪表示，海關已透過社交媒體、航空公司及外地經貿辦等宣傳新例，如有人不慎攜帶含CBD產品抵港，建議主動申報；如不知情下在港購入產品，可致電海關熱線或向附近警署投案，部門會視乎個案，索取律政司意見後決定是否檢控。

陳啟豪表示，海關在法例生效後將嚴正執法，除了加強檢查小型郵包及利用X光機安檢，亦會按風險評估用離子分析儀檢查旅客行李。他說，關員用試紙拭掃行李表面後放入分析儀，約一兩分鐘即可得知行李內有否CBD或可卡因等毒品 。