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美國延長滯留港人保護 港府：用心險惡、霸凌野蠻

香港新聞組／香港28日電
美國總統拜登26日簽署備忘錄，延長滯美港人被強制離境的時限2年，同時重批香港自治與民主情況。（美聯社）
美國總統拜登26日簽署備忘錄，延長滯美港人被強制離境的時限2年，同時重批香港自治與民主情況。（美聯社）

美國政府26日宣布延長部分滯留美國香港人強制離境的寬限期，並批評香港自治與民主因北京而受損，對此港府27日發表聲明痛批美國險惡用心和霸凌野蠻，敦促美國政府立即停止干涉香港事務。

香港政府發言人27日下午指出，堅決反對美國政府在所謂備忘錄中針對「香港國安法」所作毫無事實根據的蓄意抹黑。該發言人還表示，「美國政府毫不掩飾，明言其最新舉措基於其『外交政策利益』，充分顯露出險惡用心和霸凌野蠻」。

港府發言人還質疑，美國有大量國家安全法例，但仍繼續肆意詆毀香港國安法，刻意漠視香港國安法實施讓香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，「明顯是出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，明顯是政治凌駕法律的卑劣技倆」。

而在港府發表回應以前，中國外交部駐港公署已先於27日午間指出，「美方藉所謂備忘錄干預香港事務手段拙劣，注定以失敗收場」，敦促美方趁早斷了「以港遏華」的癡心妄想，立即停止干涉香港事務。發言人批評美方蓄意延長涉港備忘錄執行期，真實意圖是借助操弄簽證政策，為外逃反中亂港分子提供「避風港」。

此前據美國之音報導，美國總統拜登26日簽署一份給國務卿和國土安全部長備忘錄，將部分滯美港人遣返再予以延長兩年時間，作為2021年8月「延期」強制離境備忘錄在2023年2月5日到期前的接續。

拜登在備忘錄中提到，至少有150名反對派政界人士、活動人士和抗議者因受到與國安法相關的指控而被拘押，並有1200多名政治犯被關在監獄裡，1萬多人因與反政府抗議有關的其他指控而被捕。他還指示國土安全部部長採取適當措施，授權被推遲遣返的這些非美公民的人的就業資格。

香港 拜登 遣返

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