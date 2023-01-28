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香江觀察／股樓兩市「錢兔似錦」 香港開年復常好意頭

香港特派員李春
香港民政及青年事務局27日在香港大會堂舉辦新春酒會，特首李家超出席酒會並致祝賀詞。（中通社）
香港民政及青年事務局27日在香港大會堂舉辦新春酒會，特首李家超出席酒會並致祝賀詞。（中通社）

港府民政局的新春酒會，27日在香港大會堂舉辦，這是主辦者首度使用香港民政及青年事務局新機構名稱，也是香港疫情爆發以來這酒會停辦三年後首度復辦，酒會本身不重要，但算是香港開始「復常」的好意頭。

香港人最講究意頭，這意頭就是兆頭，好意頭有討彩的意思。今年香港年飯，在好意頭方面有進一步發揮，舉例來看，「金鳳報喜燕」即瑤柱鷄絲花膠燴官燕；香港人過年常說的「龍馬精神」，其實是香蔥爆乳龍，這些都叫意頭菜，過年吃了可以討得彩頭。

踏入癸卯兔年這幾天，香港好多事都有好意頭，特別是香港賴以生存的股樓兩市。港股兔年首個交易日就造好，人說是紅盤高掛、高開高走，創去年3月以來新高。股壇名嘴說那意頭是「錢兔似錦」，港股新歲有新景。

股市爭氣，樓市也有好消息。香港樓市過去三年都陰陰沉沉，除了地產代理著急，說好話的不多。但最近有春江水暖的好消息了，那先知之鴨是個富豪家族，正在大手掃貨，具體來說是斥資逾4.7億（港元，下同，約合6025萬美元），連環購入九龍豪宅新盤。不僅這某家族，還有些有錢之士也開始掃樓了，消息說有一豪宅新盤，獲某富豪斥以1.8億買入一個高層單位，造價及成交價均創該盤新高紀錄。

港府官員當然連聲說好，港府財政司司長陳茂波稱，相信香港今年經濟一定好過去年。港府政務司司長陳國基亦指，通關後人流、物流及資金流更活躍，相信本港金銀業大有所為，港府會繼續積極招商引才。

不過香港生意人還是步步為營，回說到吃，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港業界本月的生意額超過百億港元，主要是農曆年期間團拜及春茗暢旺，加上今年是雙春兼閏月，婚宴嫁娶反應不錯。但香港本月生意額只是疫情前的九成，不能全面恢復的原因是未有足夠旅客到香港，目前生意全靠本地市民消費。

香港財經分析員也認定現在市場諸象也就是求個好意頭，香港經濟外向，對外的自由交往才是香港經濟「復常」基礎。未來香港貿易、旅遊、零售、餐飲等百業能不能否極泰來，還得看香港人有沒有一洗頹態，重拾信心。

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