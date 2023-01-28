升息、疫情連環重擊…香港樓價年摔15.6% 24年最慘

2022年香港私人住宅售價指數下跌約15.6%，為近24年來最大跌幅。（Getty Images）

香港 特區政府差餉物業估價署27日公布，2022年香港私人住宅售價指數 下跌約15.6%，結束連續13年漲勢，跌幅超越2008年金融海嘯時全年11.11%，並創下1998年以來24年最大年度跌幅。

香港文匯報報導，去年12月，香港私人住宅售價指數報332.5，按月跌約2%，為連續第七個月走跌，來到2017年4月後的新低。若與2021年9月的歷史高位398.1點相比，跌幅達16.5%。

香港樓市去年面對銀行持續升息及新冠疫情 反覆等多重負面因素打擊，樓市連升13年「神話」落幕。按單位面積畫分，各類單位樓價去年全線下跌，按月則呈「4跌1升」。其中B類（面積431至752方呎）單位跌幅最大，全年累跌16.08%，按月則跌2.2%。A類（面積431方呎以下）及C類（面積753至1075方呎）分別按年下跌15.8%及13.03%，按月則跌1.82%及2.02%。而D類（1076至1721方呎）則按年及按月分別跌8.14%及0.81%。不過E類（1722方呎或以上）單位卻是唯一按月報升類別，按月升2.18%，惟全年仍累跌2.41%。

住宅潛在供應 去年突破10萬大關

另據大公報報導，香港樓市去年受多項不利因素衝擊而下跌，發展商卻又死守不降價，令一手成交創逾10年新低，造成「貨尾」積壓；加上特區政府的土地供應持續，未來三至四年的私人住宅總潛在供應在去年底終突破10萬間大關，創2004年有紀錄以來的新高，為香港未來樓市增添更多不利因素。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，去年發生最嚴重的第五波疫情，加上銀行升息等利空因素，市民「入市」信心減弱，樓價跌幅較大，一手住宅銷售不足萬間，二手住宅成交量也只有約3萬多宗，兩者均創有紀錄以來新低。但發展商普遍未肯降價求售，導致一手貨尾及未售「樓花」（預售樓）積壓。

中新社報導，香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，比起去年11月，12月樓價指數跌幅略為收窄，主要反映當時中國大陸放寬防疫措施，讓陸港恢復通關初現曙光。

恢復通關對香港房地產市場的利多效應，預估將反映在下次公布的2023年1月樓價指數跌幅進一步收窄，2月料將持平，3月可望出現輕微彈升。

展望2023年，陳海潮認為，相信通關效應尚待發揮，海內外資金將陸續入市，加上引入高端人才計畫支持下，對香港樓市會有明顯的支持作用。隨著經濟復甦，香港及大陸購買力可望加快釋放，預估樓價今年第二季有機會回升3%至5%。下半年如無其他利空因素，樓價將繼續反彈。