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6.6萬內地人春節訪港 較去年同期增230倍

香港新聞組╱香港27日電
香港農曆新年5天假期結束，訪港內地旅客累計逾6.6萬人次，比去年農曆新年同期增加230倍。(中通社)
香港農曆新年5天假期結束，訪港內地旅客累計逾6.6萬人次，比去年農曆新年同期增加230倍。(中通社)

香港農曆新年5天假期結束，訪港內地旅客累計逾6.6萬人次，比香港與內地通關首5天增加1.3倍，比去年農曆新年同期增230倍，出境港人則達45.3萬人次，多1.4倍；為了迎接觀光復甦，多間旅行社特地向員工加薪約9.2%至10%，以挽留人才。

明報報導，新冠疫情前的2019年全年有5591萬人次遊港，日均15.3萬人次，內地旅客占78.3%；據入境處數字，今年春節撇除香港居民，日均僅2.3萬人次旅客遊港，反映遊港旅客人數仍未回到疫前水平。不過餐飲業生意暢旺，生意已達到疫情前九成，估計下半年即可復常。

報導指出，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，雖然訪港旅客未回到疫情前水平，但本地市道暢旺，新年前專做筵席的食肆訂座率達七至八成，預期農曆年後市況會繼續熾熱，預計可持續到3月中。

自由黨批發及零售界議員邵家輝表示，業界向他反映，在尖沙咀多了「講普通話的內地朋友、用銀聯找數，亦見名店有人排隊」，雖然與疫情前市況相比仍有一段距離，但他認為「最壞的時間已過去」，相信隨假期結束，內地人申請訪港旅客將陸續增加，帶動零售市道。

報導說，旅遊業為了迎接觀光復甦，多間本地旅行社自去年底開始為挽留人手特地向員工加薪，其中縱橫遊向逾50名員工加薪9.2%，東瀛遊則全體百多名員工加薪約10%，加薪後兩旅行社的導遊及領隊月薪均至少約2萬元(港幣，下同，約2564美元)。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，感激同事疫情下經歷無薪假或凍薪仍對公司不離不棄，因此去年11月向員工加薪，以帶日本團為例，現時導遊最低平均月薪2.5萬元，領隊2萬元，去年4月1日前已入職員工今年亦獲發5000元開工花紅。袁續稱，過去3個月已招聘約30人，暫回復疫前四成人手，會參考航班復常數量進一步增聘。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，以往導遊領隊人工以底薪加佣金計算，考慮到復常初期少旅行團，為挽留人手，去年12月起改行包薪制，連加薪後導遊月薪2.5萬元，領隊1萬多至2萬元，新年員工有雙糧(雙薪)。他說，旅行社爭著復常，「打仗都要士兵」，去年10月招聘後現在全公司約有240人。

香港26日舉辦「綻放大館2023」新春活動，參與者踴躍，顯示香港正逐步恢復日常生...
香港26日舉辦「綻放大館2023」新春活動，參與者踴躍，顯示香港正逐步恢復日常生活。 （中新社）

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