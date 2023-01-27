拜登挺香港 保護在美港人不被驅逐計畫延長2年

美國駐港澳總領事梅儒瑞近日罕見公開批評港府與北京，指港區國安法逼走優秀人才。（取材自美國駐港澳總領事館官網）

美國總統拜登今天延長一項保護身在美國的香港 居民不被驅逐出境的計畫兩年，至2025年1月為止，藉此支持面對北京 加強打壓的香港人；此外，美國駐港澳總領事也罕見地批判港版國安法將逼使更多優秀人才逃離香港。

美聯社報導，拜登最初在2021年8月批准這項名為「對某些香港公民延後強制離境」的計畫，效期18個月，原訂今年2月5日到期。這項提供香港人臨時避風港的決定，是為了回應港區國安法 施行以及其他措施，這些措施有損1997年香港主權轉移時承諾過的權利。

白宮國家安全會議在聲明中表示，「我們藉這個行動，再次展現拜登總統大力支持面臨（北京）加強打壓的香港人民」、「我們繼續強烈反對北京使用國家安全法，來否定香港人的人權和基本自由、削弱香港自治，以及侵蝕香港剩餘的民主程序和制度」。

此外，美國駐港澳總領事梅儒瑞去年9月上任後相當低調，25日他首度公開發表演說，提及過去2年約1萬5000名在港美國人因不同原因離港，並點名北京與港府在港區國安法釋法等作為，強調美國會繼續發聲批評北京或港府官員破壞香港高度自治的行徑；對此，中國外交部駐港公署26日回擊，痛批梅儒瑞幹「吃飯砸鍋」的勾當，並放話「反中亂港只有死路一條」。

綜合明報、香港01報導，梅儒瑞出席華府智庫「戰略與國際研究中心」線上論壇時表示，過去兩年在港美國人離港人數相當於2019年美國在港社群的兩成。他擔心在港版國安法下，北京會進一步逼使更多優秀的菁英人才逃離香港，令香港國際金融地位受損。

梅儒瑞也公開批評港區國安法釋法，擴大了行政當局權力且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞司法獨立。美國會繼續發聲批評北京或港府官員破壞香港高度自治的行徑，並促請港府釋放所有被不公平拘留的人、並撤銷罪名。

他強調，目前香港有約1300家美企，投資額達百億美元，亦有約7萬名美國人在港，「美國在利益受損時發聲並非干預」。

中國外交部駐港公署昨則發文回批，對梅儒瑞說法表示強烈不滿、予以嚴厲譴責，並強調港區國安法的釋法「得到特區社會各界普遍歡迎和支持」。