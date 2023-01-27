香港何時解除口罩令 專家：2、3月有機會

香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著香港 逐漸從疫情中恢復正常生活，有醫學專家建議，當局可於2月中以後容許市民在室外空曠地方不必佩戴口罩 ；也有學者建議，等到3、4月氣溫回升到攝氏20度以上才行。

政府專家顧問劉宇隆今早在官方香港電台節目上說，當前的防疫措施可望逐步取消，包括取消香港與大陸通關的核酸檢測證明要求，改以自行快速檢測代替。

他又說，本地的COVID-19確診病例正在減少，儘管稍後可能偶有反覆，但不會持續上升，因此，當局可以分階段取消口罩令。

他建議，在2月中下旬，市民在戶外空曠地方，如果不屬於大規模人群聚集，可以不必佩戴口罩；室內則是高危地點，包括醫院、診所及老人院，暫時不應取消。

中通社報導，另一位政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨天則建議，現階段不宜解除口罩令，等到3、4月氣溫回升到攝氏20度以上才行。他表示，現階段最重要是部署應對「後口罩浪」，避免解除口罩令後公營醫療服務可能因此癱瘓，若每天溫度高於20度，病毒生存時間較短，溫暖天氣也會讓確診者炎症反應較輕。因此他認為3月底至4月初解除口罩令是安全的。

袁國勇預計，解除口罩令後，可能會出現各種病毒傳播，公營醫療體系仍面對嚴竣情況；他以新加坡 的情況推算，香港單日確診數字仍將持續在2000至2萬例。